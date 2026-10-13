Perché De Ketelaere fatica all'Atalanta: tra prestazioni opache e la questione del ruolo è ancora a secco

All’Atalanta invece, complice la concorrenza formata da Kristovic e Scamacca, De Ketelaere è stato dirottato sulla destra, lontano dalla porta avversaria e con tanto campo da coprire in fase difensiva. Sarri, in particolare, lo ha spesso utilizzato come ala, mentre ieri ha scelto di posizionarlo nella batteria di trequartisti alle spalle del montenegrino. Le risposte fornite dal giocatore, però, non sono state quelle sperate. Anche ieri il belga è sembrato un corpo estraneo, senza mai riuscire ad incidere e a dare la sensazione di poter inventare la giocata vincente in qualsiasi momento. Una prestazione nel complesso deludente, che ha spinto Sarri a richiamarlo in panchina al 60esimo minuto e a far entrare, al suo posto, Lazar Samardzic. All’orizzonte ci sono già le sfide con il Pafos (giovedì) ed il Milan (domenica): la Dea ha bisogno del miglior De Ketelaere per continuare a sorridere e a macinare risultati positivi. A Sarri il compito di rilanciarlo e risolvere l’equivoco tattico.



