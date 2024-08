Perché De Gea non gioca Parma-Fiorentina e chi è il portiere titolare tra lui e Terracciano

Sciolto il rebus portiere in casa viola: in Parma-Fiorentina tra i pali gioca Terracciano, ma nelle idee di Palladino il titolare è De Gea.

Era uno dei grandi dubbi per quasi tutti i fantallenatori che hanno puntato su di loro in rosa e prima ancora per Raffale Palladino, l’uomo a cui toccava la scelta definitiva.

Dopo attente riflessioni e valutazioni, l’allenatore della Fiorentina ha deciso di puntare su Pietro Terracciano e non su David de Gea come portiere titolare per la sfida del Tardini contro il Parma, gara valida per la prima giornata del nuovo campionato di Serie A che si gioca oggi alle 18.30.

Ma si tratta di una scelta definitiva? Quali sono le gerarchie relative ai portieri in casa Fiorentina?