Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
SSC Napoli Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport
Lelio Donato

Perché De Bruyne e Hojlund non giocano titolari Venezia-Napoli: infortunio o scelta tecnica? I motivi e chi schiera Allegri

Serie A
Napoli
Venezia vs Napoli
Venezia

Il Napoli non può sbagliare a Venezia dopo la brutta sconfitta subita in Champions League contro il Villarreal. Allegri opta per un robusto turnover e lascia inizialmente fuori sia De Bruyne che Hojlund.

Pubblicità
50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

La notte di Champions è stata ancora una volta amarissima per il Napoli ma adesso gli azzurri devono pensare al campionato, dove è necessario trovare quella continuità di risultati fin qui mancata durante questo inizio di stagione.

Allegri d'altronde subito dopo la sconfitta contro il Villarreal aveva già messo in guardia dalla squadra dal pericolo di sottovalutare un avversario come il Venezia e dal rischio di uscire con "le ossa rotte" dal Penzo.

Forse anche per questo, nell'anticipo di sabato pomeriggio, il tecnico ha deciso di optare per un robusto turnover che coinvolgerà due dei pezzi da novanta del Napoli, ovvero Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund.

Ma perché Allegri li lascerà fuori? Cosa c'è alla base dell'esclusione di entrambi dall'undici titolare di Venezia-Napoli?

  • IL MALINTESO CON DE BRUYNE

    Partiamo dalla situazione più delicata, ovvero quella del campione belga.

    Il suo inizio di stagione è stato fin qui un continuo saliscendi, come sulle montagne russe, con picchi altissimi a rovinose cadute.

    La fotografia perfetta in tal senso sono le ultime due prestazioni offerte da De Bruyne nel giro di pochi giorni: super col Frosinone in campionato, malissimo sul campo del Villareal in Champions.

    Come già accaduto con Antonio Conte, uno dei problemi riguarda la posizione in campo dell'ex City che vorrebbe giocare in una posizione più avanzata rispetto a quella in cui lo vede meglio Allegri.

    "Se si mette a giocare nei due di metà campo e a fare il play, diventa ancora più bravo. Io gli ho detto: potresti allungare la carriera di un paio d'anni se ti metti in quella posizione. A lui non piace tanto, gli piace divertirsi davanti" ha spiegato su De Bruyne il tecnico dopo Napoli-Frosinone.

    Ma anche durante la sfida di Champions League il belga ha fatto capire chiaramente di voler giocare più avanti quando Allegri gli ha chiesto di arretrare tra i due centrocampisti per dare equilibrio alla squadra. Anche se l'allenatore ha provato subito a chiudere il caso: "Tra noi c'è stata un'incomprensione, è finita lì, Kevin è intelligente. Certo se ci capiamo subito è meglio. Succede che io parli inglese o lui l'italiano, e viceversa".

    Intanto però De Bruyne a Venezia inizierà dalla panchina dopo aver giocato per intero le ultime due tra campionato e Champions.

  • PERCHÈ NON GIOCA HOJLUND

    L'altra scelta pesante di Allegri nell'anticipo della settima giornata riguarda Rasmus Hojlund.

    Il tecnico, che finora non ha mai rinunciato al suo bomber nelle prime gare stagionali, alla vigilia di Venezia-Napoli ha fatto chiaramente capire che il danese ha bisogno di tirare il fiato.

    "Hojlund potrebbe aver bisogno di riposo e Lucca è entrato bene in Spagna, sono convinto che possa dare il suo apporto" ha assicurato Allegri in conferenza stampa.

    Anche in questo caso, dunque, nessuna bocciatura o nessun caso ma solo la necessità di dosare le energie in vista dei prossimi impegni che vedranno il Napoli affrontare nell'ordine Bodo/Glimt, Roma, Monza e Juventus in una decina di giorni.

    Hojlund peraltro non sta vivendo un grande momento di forma come testimoniano i soli due goal segnati in otto gare tra campionato e Champions League, di cui l'ultimo a inizio settembre contro l'Inter.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL DOPPIO PLAY

    Quello che scenderà in campo a Venezia sarà un Napoli molto diverso rispetto all'ultima gara di Champions.

    La maggiore novità tattica è rappresentata dal ritorno del doppio play, esperimento già provato da Allegri in assenza di Anguissa e McTominay che evidentemente ha convinto il tecnico.

    In mezzo al campo quindi agiranno Lobotka e Gilmour, ovvero due che fino alla scorsa stagione venivano considerati alternativi mentre oggi sembrano diventati complementari. La coppia piace molto ad Allegri che in questo modo può alzare McTominay alle spalle della punta.

    Peraltro, contro Bologna e Fiorentina, erano stati proprio i due centrocampisti a segnare i goal del Napoli mostrando anche una certa dimestichezza con la porta avversaria e la capacità di inserirsi in area tanto gradita da Allegri.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • L'OCCASIONE DI LUCCA

    L'esclusione di Hojlund dall'undici titolare per la prima volta in stagione rappresenta anche la grande occasione di Lorenzo Lucca.

    Allegri d'altronde sa bene come recuperare l'attaccante a livello psicologico sia fondamentale per la lunga stagione che attende il Napoli, considerato come di fatto l'ex Udinese sia l'unica alternativa nel ruolo.

    Fin qui però negli spezzoni che gli sono stati concessi Lucca non è mai riuscito a incidere. Tanto che Manna gli aveva lanciato un messaggio piuttosto chiaro già in estate:

    "Lorenzo ha tanti pregi, ma anche aspetti che deve assolutamente migliorare, lui lo sa, ma lo step spetta a lui. Noi forse lo abbiamo pagato qualcosina in più, ma era il vice di Kean in Nazionale.

    Siamo pronti ad accompagnarlo, ma lui deve lavorare e lo sa. Lo aspettiamo ma deve dimostrare di essere un giocatore da Napoli".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Prossime partite
VEN

VEN

Serie A

17 ott 2026

NAP

NAP