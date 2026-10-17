Perché De Bruyne e Hojlund non giocano titolari Venezia-Napoli: infortunio o scelta tecnica? I motivi e chi schiera Allegri

Partiamo dalla situazione più delicata, ovvero quella del campione belga.

Il suo inizio di stagione è stato fin qui un continuo saliscendi, come sulle montagne russe, con picchi altissimi a rovinose cadute.

La fotografia perfetta in tal senso sono le ultime due prestazioni offerte da De Bruyne nel giro di pochi giorni: super col Frosinone in campionato, malissimo sul campo del Villareal in Champions.

Come già accaduto con Antonio Conte, uno dei problemi riguarda la posizione in campo dell'ex City che vorrebbe giocare in una posizione più avanzata rispetto a quella in cui lo vede meglio Allegri.

"Se si mette a giocare nei due di metà campo e a fare il play, diventa ancora più bravo. Io gli ho detto: potresti allungare la carriera di un paio d'anni se ti metti in quella posizione. A lui non piace tanto, gli piace divertirsi davanti" ha spiegato su De Bruyne il tecnico dopo Napoli-Frosinone.

Ma anche durante la sfida di Champions League il belga ha fatto capire chiaramente di voler giocare più avanti quando Allegri gli ha chiesto di arretrare tra i due centrocampisti per dare equilibrio alla squadra. Anche se l'allenatore ha provato subito a chiudere il caso: "Tra noi c'è stata un'incomprensione, è finita lì, Kevin è intelligente. Certo se ci capiamo subito è meglio. Succede che io parli inglese o lui l'italiano, e viceversa".

Intanto però De Bruyne a Venezia inizierà dalla panchina dopo aver giocato per intero le ultime due tra campionato e Champions.