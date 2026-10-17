Perché De Bruyne e Hojlund non giocano titolari Venezia-Napoli: infortunio o scelta tecnica? I motivi e chi schiera Allegri

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La notte di Champions è stata ancora una volta amarissima per il Napoli ma adesso gli azzurri devono pensare al campionato, dove è necessario trovare quella continuità di risultati fin qui mancata durante questo inizio di stagione.
Allegri d'altronde subito dopo la sconfitta contro il Villarreal aveva già messo in guardia dalla squadra dal pericolo di sottovalutare un avversario come il Venezia e dal rischio di uscire con "le ossa rotte" dal Penzo.
Forse anche per questo, nell'anticipo di sabato pomeriggio, il tecnico ha deciso di optare per un robusto turnover che coinvolgerà due dei pezzi da novanta del Napoli, ovvero Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund.
Ma perché Allegri li lascerà fuori? Cosa c'è alla base dell'esclusione di entrambi dall'undici titolare di Venezia-Napoli?