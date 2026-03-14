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David JuventusGetty Images
Vittorio Rotondaro

Perché David non gioca titolare Udinese-Juventus: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'assenza

Undici titolare della Juventus senza David: perché il canadese non gioca dal primo minuto contro l'Udinese.

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Giornata 29 che sa di potenziale svolta per la Juventus, di scena nella tana dell'Udinese: in caso di vittoria i bianconeri si prenderebbero momentaneamente il quarto posto in attesa di Como-Roma, scontro diretto per la qualificazione alla Champions League.

Nella formazione titolare scelta da Luciano Spalletti per la sfida del 'Bluenergy Stadium' non c'è Jonathan David, autore di una stagione non all'altezza delle aspettative generate dal suo approdo a Torino dopo gli anni ruggenti in forza al Lille.

Ma perché l'attaccante canadese non gioca dal 1' a Udine? Può subentrare dalla panchina in caso di necessità?

  • FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: CHI GIOCA AL POSTO DI DAVID

    Spalletti si affida a Yildiz nel ruolo di prima punta, con Boga sull'out mancino solitamente occupato dal turco. Locatelli e Thuram a formare la diga in mezzo al campo, tra i pali spazio ancora per Perin.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. All. Spalletti.

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  • DAVID IN PANCHINA?

    Sebbene Spalletti non lo abbia scelto per partire dal 1', David è comunque uno dei giocatori presenti in panchina al 'Bluenergy Stadium'.

    Con lui anche Arkadiusz Milik, tornato disponibile a quasi tre mesi dall'ultima convocazione (a fine dicembre contro il Pisa).

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  • PERCHÉ DAVID NON GIOCA TITOLARE UDINESE-JUVENTUS

    L'assenza di David dall'undici bianconero è frutto di una semplice scelta tecnica operata da Spalletti in seguito alla brutta prova offerta contro il Pisa una settimana fa.

    L'ex Lille aveva lasciato il campo all'intervallo per fare spazio a Boga, con conseguente accentramento di Yildiz: una mossa che ha portato i suoi frutti, alla luce delle quattro reti realizzate da 'Madama' durante la ripresa.

    Sia Boga che Yildiz hanno trovato la via del goal, a differenza di David che non gonfia la rete dal 1° febbraio.

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