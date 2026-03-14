Perché David non gioca titolare Udinese-Juventus: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'assenza

Giornata 29 che sa di potenziale svolta per la Juventus, di scena nella tana dell'Udinese: in caso di vittoria i bianconeri si prenderebbero momentaneamente il quarto posto in attesa di Como-Roma, scontro diretto per la qualificazione alla Champions League.
Nella formazione titolare scelta da Luciano Spalletti per la sfida del 'Bluenergy Stadium' non c'è Jonathan David, autore di una stagione non all'altezza delle aspettative generate dal suo approdo a Torino dopo gli anni ruggenti in forza al Lille.
Ma perché l'attaccante canadese non gioca dal 1' a Udine? Può subentrare dalla panchina in caso di necessità?