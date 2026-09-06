Alla consegna delle formazioni ufficiali di Parma-Monza, gara valida per la terza giornata di campionato, colpisce l'assenza di Patrick Cutrone: l'attaccante non solo non figura tra i titolari in attacco, ma nemmeno nella lista dei giocatori in panchina a disposizione del tecnico Ivan Juric.
Perché Cutrone non va nemmeno in panchina per Parma-Monza: infortunio o scelta tecnica? Il motivo dell'esclusione
LE FORMAZIONI UFFICIALI
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Fabbian, Keita, Ordonez, Valeri; Toure, Romero. All. Cuesta.
MONZA(3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Forson, Robinson; Mota. All. Juric.
COS'E' SUCCESSO A CUTRONE
Cutrone, peraltro ex della partita, aveva saltato anche la gara d'esordio del Monza in Serie A a causa di noie fisiche: viene facile imputare ad esse e ad una condizione non eccellente anche questa esclusione. Dazn ha confermato poi questa versione, problema in rifinitura per l'attaccante.
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