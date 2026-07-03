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Perché Cristiano Ronaldo viene criticato più di Lionel Messi? La teoria di Saha a GOAL: "Perché parla più di lui e spesso zittisce tutti.
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Ronaldo ha segnato tre gol ai Mondiali 2026, Messi sei.
Ronaldo, cinque volte vincitore del Pallone d’Oro, reduce dal titolo in Saudi Pro League con l’Al-Nassr, disputa la sua sesta fase finale dei Mondiali. Ha 41 anni e vanta 232 presenze e 146 gol in nazionale.
L’ultimo è arrivato dal dischetto, nella drammatica vittoria 2-1 sugli ottavi contro la Croazia. In fase a gironi ha segnato due volte, entrambe all’Uzbekistan.
Un bottino di tutto rispetto per l’ex attaccante di Real Madrid e Juventus, ma Messi, in sole tre gare, ha già segnato sei volte e guida la classifica della Scarpa d’Oro insieme al capitano della Francia Kylian Mbappé.
Gli elogi piovono sul fuoriclasse argentino, ora recordman dei Mondiali, celebrato per la sua capacità di sfidare il tempo e decidere le partite.
Al contrario, la sua presenza da titolare in Portogallo ha aperto un dibattito: pur senza rivali per il ruolo di centravanti nei piani di Roberto Martínez, molti lo danno già per finito.
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Perché Ronaldo riceve più critiche di Messi, considerato il più grande di tutti i tempi?
Alla domanda sul perché Ronaldo susciti più clamore di Messi – tanto che ogni partita in cui non riesce a segnare viene descritta come la fine del mondo –, l’ex compagno di squadra al Manchester United Saha ha dichiarato a GOAL: «Lo capisco. Lo capisco perché forse parla più di Messi. Si mette in mostra più di Messi.
Le persone tendono a non considerare l’outsider, e Messi non lo è: lui appare più timido, quasi fragile, e forse per questo riceve protezione. Messi dice: “Ok, sono protetto”. Ronaldo non chiede protezione, quindi non la ottiene. È semplice.
Lui si espone e dice “Sono il migliore”, e questo può non piacere. Con Messi non è così. È semplice. Per questo ammiro Cristiano: parla e spesso zittisce tutti. Nella seconda partita [contro l’Uzbekistan] lo hanno criticato, ma lui ha reagito al meglio. Non è facile, a 41 anni.”
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Il sempreverde Ronaldo ha imparato a gestire i dubbi altrui.
Ronaldo, dopo la doppietta all’Uzbekistan che gli è valso il premio di miglior giocatore in campo, ha dichiarato: «È stata una settimana dura. L’opinione pubblica è stata severa con noi, soprattutto con l’allenatore.
«Quando va bene, Cristiano è bravo; quando va male, è vecchio o in pensione. La mia carriera è sempre stata così e ne sono felice. Non possiamo controllare ciò che viene dall’esterno. Se non giochiamo bene e non vinciamo, veniamo attaccati, soprattutto io, ma ci sono abituato e vado avanti».
- AFP
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