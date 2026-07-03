Perché Cristiano Ronaldo viene criticato più di Lionel Messi? La teoria di Saha a GOAL: "Perché parla più di lui e spesso zittisce tutti.

Alla domanda sul perché Ronaldo susciti più clamore di Messi – tanto che ogni partita in cui non riesce a segnare viene descritta come la fine del mondo –, l’ex compagno di squadra al Manchester United Saha ha dichiarato a GOAL: «Lo capisco. Lo capisco perché forse parla più di Messi. Si mette in mostra più di Messi.

Le persone tendono a non considerare l’outsider, e Messi non lo è: lui appare più timido, quasi fragile, e forse per questo riceve protezione. Messi dice: “Ok, sono protetto”. Ronaldo non chiede protezione, quindi non la ottiene. È semplice.

Lui si espone e dice “Sono il migliore”, e questo può non piacere. Con Messi non è così. È semplice. Per questo ammiro Cristiano: parla e spesso zittisce tutti. Nella seconda partita [contro l’Uzbekistan] lo hanno criticato, ma lui ha reagito al meglio. Non è facile, a 41 anni.”