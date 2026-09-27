Perché Cristiano Ronaldo non gioca titolare Norvegia-Portogallo: infortunio o scelta tecnica? CR7 è in panchina?

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Cristiano Ronaldo non gioca titolare Norvegia-Portogallo.
Il campione lusitano non figura infatti nell'undici iniziale schierato da Jorge Jesus per la seconda giornata di Nations League.
Ma quali sono i motivi? Cristiano Ronaldo è infortunato o parte dalla panchina?