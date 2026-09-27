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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
Lelio Donato

Perché Cristiano Ronaldo non gioca titolare Norvegia-Portogallo: infortunio o scelta tecnica? CR7 è in panchina?

UEFA Nations League A
Portogallo
Norvegia vs Portogallo
Norvegia

Nell'undici titolare schierato da Jorge Jesus per Norvegia-Portogallo non c'è Cristiano Ronaldo. Ma è infortunato o può entrare dalla panchina? I motivi della sua assenza nella formazione iniziale.

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Cristiano Ronaldo non gioca titolare Norvegia-Portogallo.

Il campione lusitano non figura infatti nell'undici iniziale schierato da Jorge Jesus per la seconda giornata di Nations League.

Ma quali sono i motivi? Cristiano Ronaldo è infortunato o parte dalla panchina?

  • CRISTIANO RONALDO NON GIOCA TITOLARE: IL MOTIVO

    Nell'undici titolare del Portogallo contro la Norvegia non figura Cristiano Ronaldo.

    Il campione lusitano non è infortunato dunque figura regolarmente in panchina e potrà dare il suo contributo a gara in corso.

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  • CONCEICAO E RAMOS TITOLARI

    Al contrario giocano titolari due calciatori del nostro campionato, ovvero Francisco Conceiçao e Gonçalo Ramos.

    Lo juventino viene schierato dal 1' nei tre dietro l'unica punta che appunto sarà l'attaccante rossonero, autore di un solo goal nelle prime cinque giornate di Serie A.

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  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL PORTOGALLO

    PORTOGALLO (4-2-3-1): Costa; Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; J. Neves, Palinha; Pedro Neto, Joao Felix, Conceiçao, Gonçalo Ramos. Ct. Jorge Jesus

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