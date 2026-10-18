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Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Lelio Donato

Perché Conceiçao non gioca titolare Juventus-Lazio: infortunio, scelta tecnica o punizione? Il motivo dell'esclusione del portoghese

Serie A
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Juventus vs Lazio
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Dopo il cambio e le polemiche di Celta Vigo-Juventus non c'è spazio per Conceiçao nell'undici titolare contro la Lazio: il motivo della scelta di Luciano Spalletti.

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Francisco Conceiçao resta fuori dall'undici titolare per Juventus-Lazio.

L'esclusione iniziale del portoghese era nell'aria dopo una serie di prestazioni sottotono e soprattutto dopo quanto accaduto giovedì sera a Vigo.

Ma cosa c'è dietro la scelta di Luciano Spalletti? Perché Conceiçao non gioca titolare Juventus-Lazio? Si tratta di una punizione?

  • CONCEICAO NON GIOCA TITOLARE: IL MOTIVO

    Francisco Conceiçao non è infortunato dunque la sua esclusione dalla formazione titolare per Juventus-Lazio è una scelta di Spalletti.

    Il tecnico ha preferito schierare al suo posto Alajbegovic insieme a Nico Gonzalez, entrambi alle spalle di Randal Kolo Muani.

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