Perché Conceiçao non gioca titolare Juventus-Lazio: infortunio, scelta tecnica o punizione? Il motivo dell'esclusione del portoghese

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Francisco Conceiçao resta fuori dall'undici titolare per Juventus-Lazio.
L'esclusione iniziale del portoghese era nell'aria dopo una serie di prestazioni sottotono e soprattutto dopo quanto accaduto giovedì sera a Vigo.
Ma cosa c'è dietro la scelta di Luciano Spalletti? Perché Conceiçao non gioca titolare Juventus-Lazio? Si tratta di una punizione?