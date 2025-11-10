Perché Chiesa non è stato convocato per Moldavia-Italia e Italia-Norvegia: il motivo e cosa ha detto Gattuso

Federico Chiesanon convocato da Gennaro Gattuso per Moldavia-Italia e Italia-Norvegia.

Un'assenza che fa rumore, soprattutto perché l'ex Juve al Liverpool si sta riscattando con gli interessi: media goal/assist di enorme rispetto e forma fisica ritrovata dopo tanti infortuni. Insomma, un'inversione di tendenza che lasciava presupporre la sua presenza nell'elenco degli azzurri.

Chiesa, invece, in lista non c'è: perché? Qual è il motivo? Il ct, da Coverciano, in conferenza stampa ha fornito spiegazione e punto di vista.