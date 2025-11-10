Pubblicità
Pubblicità
Federico Chiesa LiverpoolGetty Images
Claudio D'Amato

Perché Chiesa non è stato convocato per Moldavia-Italia e Italia-Norvegia: il motivo e cosa ha detto Gattuso

Scorrendo i convocati dell'Italia per i match contro Moldavia e Norvegia spicca l'assenza di Federico Chiesa: la spiegazione di Gattuso.

Pubblicità

Federico Chiesanon convocato da Gennaro Gattuso per Moldavia-Italia e Italia-Norvegia.

Un'assenza che fa rumore, soprattutto perché l'ex Juve al Liverpool si sta riscattando con gli interessi: media goal/assist di enorme rispetto e forma fisica ritrovata dopo tanti infortuni. Insomma, un'inversione di tendenza che lasciava presupporre la sua presenza nell'elenco degli azzurri.

Chiesa, invece, in lista non c'è: perché? Qual è il motivo? Il ct, da Coverciano, in conferenza stampa ha fornito spiegazione e punto di vista.

  • CHIESA NON CONVOCATO

    Il nome di Chiesa, scorrendo quello dei 27 calciatori scelti da Gattuso per sfidare la Moldavia giovedì a Chisinau e domenica la Norvegia a San Siro, come detto non compare.

    Per l'esterno offensivo l'ultima partita giocata in Nazionale risale al 24 giugno 2024, agli Europei, contro la Croazia: panchina, invece, il 29 giugno nell'ottavo di finale perso contro la Svizzera.

    Chiesa, con la maglia azzurra, ha collezionato 51 presenze e 7 goal.

    • Pubblicità

  • PERCHÉ CHIESA NON È STATO CONVOCATO? COSA HA DETTO GATTUSO

    "Chiesa? Parlo spesso con lui, semplicemente bisogna rispettare scelte e problematiche che ognuno di noi ha - ha detto Gattuso - Altro non posso dire, ma questa è la verità. La scelta è sua? Sì, è di facile lettura altrimenti non davo spiegazioni per la quinta volta".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I CONVOCATI DELL'ITALIA PER MOLDAVIA E NORVEGIA

    Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

    Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

    Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

    Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).