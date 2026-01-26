Perché la Champions si gioca tutta mercoledì alle ore 21: 16 partite in contemporanea, salta il martedì

Sky, Sky Go e NOW propongono una Diretta Gol con pochi precedenti negli ultimi tempi, viste le 16 gare in contemporanea e il continuo rimbalzo di linea per seguire tutte le azioni principali e i goal segnati.

Il canale scelto per la Diretta Gol dell'ultima giornata di Champions è il numero 251 (Sky Sport), disponibile in tv su Sky, via sito ufficiale di NOW o app NOW/Sky Go.

Solamente Eintracht Francoforte, Slavia Praga, Villarreal e Kairat sono già eliminate dal torneo e scenderanno in campo senza la possibilità di qualificarsi almeno agli ottavi. Bayern Monaco e Arsenal sono le uniche squadre già qualificate ai playoff.