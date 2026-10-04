Perché Calhanoglu, Yildiz e Arda Guler non giocano Italia-Turchia: i motivi delle assenze nella gara contro gli Azzurri

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La Nations League è iniziata nel peggiore dei modi per la Turchia, ancora ferma a quota zero.
Tanto che Vincenzo Montella, nella sfida della quarta giornata contro l'Italia, potrebbe giocarsi anche la panchina con i tifosi che invocano le sue dimissioni.
Il tutto con una formazione ampiamente rimaneggiata visto che nella Turchia non saranno a disposizione i tre migliori giocatori della rosa ovvero Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz e Arda Guler.