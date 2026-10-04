Perché Calhanoglu, Yildiz e Arda Guler non giocano Italia-Turchia: i motivi delle assenze nella gara contro gli Azzurri

A disposizione di Montella per Italia-Turchia del 5 ottobre, ovviamente, non ci sarà neppure Kenan Yildiz.

L'attaccante della Juventus è stato operato un mese fa per la frattura alla base del quinto metatarso del piede destro. E starà fuori ancora a lungo.

Yildiz dunque non giocherà contro l'Italia mentre Spalletti spera di riaverlo a disposizione tra fine novembre e inizio dicembre.