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Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
Lelio Donato

Perché Calhanoglu, Yildiz e Arda Guler non giocano Italia-Turchia: i motivi delle assenze nella gara contro gli Azzurri

UEFA Nations League A
Italia vs Turchia
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Montella rischia la panchina contro l'Italia e deve fare i conti con molte assenze pesanti, la Turchia non può contare su Calhanoglu, Yildiz e Arda Guler.

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La Nations League è iniziata nel peggiore dei modi per la Turchia, ancora ferma a quota zero.

Tanto che Vincenzo Montella, nella sfida della quarta giornata contro l'Italia, potrebbe giocarsi anche la panchina con i tifosi che invocano le sue dimissioni.

Il tutto con una formazione ampiamente rimaneggiata visto che nella Turchia non saranno a disposizione i tre migliori giocatori della rosa ovvero Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz e Arda Guler.

  • CALHANOGLU NON GIOCA ITALIA-TURCHIA: IL MOTIVO

    Come già accaduto all'andata, anche stavolta contro l'Italia non giocherà Hakan Calhanoglu.

    Il regista dell'Inter si è fermato alcune settimane fa per un problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime due partite di campionato prima della sosta.

    La speranza di Chivu è quella di riavere Calhanoglu alla ripresa, ma il centrocampista ha dovuto saltare tutte le prime quattro gare di Nations League con la Turchia.

  • QUANDO TORNA YILDIZ DOPO L'OPERAZIONE

    A disposizione di Montella per Italia-Turchia del 5 ottobre, ovviamente, non ci sarà neppure Kenan Yildiz.

    L'attaccante della Juventus è stato operato un mese fa per la frattura alla base del quinto metatarso del piede destro. E starà fuori ancora a lungo.

    Yildiz dunque non giocherà contro l'Italia mentre Spalletti spera di riaverlo a disposizione tra fine novembre e inizio dicembre.

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  • PERCHÈ ARDA GULER NON GIOCA

    Montella, a differenza delle prime tre partite di Nations League, stavolta non avrà neppure Arda Guler.

    Il talento del Real Madrid è stato ammonito nel finale della gara persa contro il Belgio ed era diffidato, dunque per lui è scattata la squalifica.

    Arda Guler dunque salterà l'Italia e tornerà a disposizione della Turchia per le gare di novembre.

    Una pessima notizia per Montella che deve rinunciare pure a Muldur, Uzun e Kokcu oltre ai già citati Calhanoglu e Yildiz.

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