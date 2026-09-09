Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Calafiori ArsenalGetty Images
Marco Trombetta

Perché Calafiori e Havertz non giocano Napoli-Arsenal, infortunio o scelta tecnica? La formazione di Arteta

Champions League
Napoli vs Arsenal
Napoli
Arsenal

Non ci sono Calafiori e Havertz nella formazione titolare dell'Arsenal che affronta il Napoli nell'esordio in Champions League al Maradona.

Pubblicità

L'Arsenal si presenta al Maradona per affrontare il Napoli senza due punti fermi nella formazione iniziale scelta da Arteta.

Calafiori e Havertz, infatti, non fanno parte dell'undici titolare dei Gunners.

  • PERCHE' FUORI CALAFIORI E HAVERTZ

    Sempre titolari sin qui tra Premier e Community Shield, dove peraltro sono andati entrambi a segno nella finale contro il City, Calafiori e Havertz sono stati esclusi da Arteta dalla formazione titolare per la sfida al Napoli.

    Non ci sono infortuni alla base, ma si tratta di una semplice scelta tecnica da parte di Arteta, che ha deciso di varare una sorte di turnover per l'esordio in Champions, lasciando fuori anche Lewis-Skelly e Tzolis.

    • Pubblicità

  • LA FORMAZIONE DELL'ARSENAL CONTRO IL NAPOLI

    ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Gabriel, Konsa, Hincapié; Rice, Odegaard; Saka, Merino, Eze; Gyokeres. All. Arteta.

    I cambi, rispetto all'ultima partita di Premier, sono quattro: c'è Hincapiè al posto di Calafiori, Merino per Lewis-Skelly, Eze per Tzolis e Gyokeres al posto di Havertz.

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Champions League
Napoli crest
Napoli
NAP
Arsenal crest
Arsenal
ARS