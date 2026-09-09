Perché Calafiori e Havertz non giocano Napoli-Arsenal, infortunio o scelta tecnica? La formazione di Arteta

L'Arsenal si presenta al Maradona per affrontare il Napoli senza due punti fermi nella formazione iniziale scelta da Arteta.
Calafiori e Havertz, infatti, non fanno parte dell'undici titolare dei Gunners.
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L'Arsenal si presenta al Maradona per affrontare il Napoli senza due punti fermi nella formazione iniziale scelta da Arteta.
Calafiori e Havertz, infatti, non fanno parte dell'undici titolare dei Gunners.
Sempre titolari sin qui tra Premier e Community Shield, dove peraltro sono andati entrambi a segno nella finale contro il City, Calafiori e Havertz sono stati esclusi da Arteta dalla formazione titolare per la sfida al Napoli.
Non ci sono infortuni alla base, ma si tratta di una semplice scelta tecnica da parte di Arteta, che ha deciso di varare una sorte di turnover per l'esordio in Champions, lasciando fuori anche Lewis-Skelly e Tzolis.
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Gabriel, Konsa, Hincapié; Rice, Odegaard; Saka, Merino, Eze; Gyokeres. All. Arteta.
I cambi, rispetto all'ultima partita di Premier, sono quattro: c'è Hincapiè al posto di Calafiori, Merino per Lewis-Skelly, Eze per Tzolis e Gyokeres al posto di Havertz.
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