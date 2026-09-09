Perché Calafiori e Havertz non giocano Napoli-Arsenal, infortunio o scelta tecnica? La formazione di Arteta

Sempre titolari sin qui tra Premier e Community Shield, dove peraltro sono andati entrambi a segno nella finale contro il City, Calafiori e Havertz sono stati esclusi da Arteta dalla formazione titolare per la sfida al Napoli.

Non ci sono infortuni alla base, ma si tratta di una semplice scelta tecnica da parte di Arteta, che ha deciso di varare una sorte di turnover per l'esordio in Champions, lasciando fuori anche Lewis-Skelly e Tzolis.