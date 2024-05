Perché c'è una bandiera del Torino in finale Olympiacos-Fiorentina di Conference League

Tra i tifosi della Fiorentina all’OPAP Arena è apparsa una bandiera del Torino, squadre che spera in un successo viola per qualificarsi in Conference.

Una notte che potrebbe diventare indimenticabile per i tifosi viola e per tutto il movimento calcistico italiano. La Fiorentina si gioca la possibilità di alzare al cielo la Conference League, ma per farlo dovrà superare l’ultimo scoglio rappresentato dai greci dell’Olympiakos, altra finalista. All’OPAP Arena di Atene la formazione viola avrà dalla sua non solo il calore dei propri tifosi, ma anche la simpatia di tutto il popolo italiano. Tra questi c’è una squadra e una tifoseria della nostra Serie A che farà ancora di più il tifo della Fiorentina: si tratta del Torino. E il motivo è presto spiegato… L'articolo prosegue qui sotto