Perché Bremer all'Inter può diventare realtà: l'asse tra Carnevali e Marotta, le parole del brasiliano e la necessità di vendere della Juventus

Con l'arrivo di Carnevali nel ruolo di amministratore delegato della Juventus, i rapporti con l'Inter e con Marotta in particolare sono destinati ad intensificarsi parecchio.

Non solo l'ipotetico scambio tra Cambiaso e Frattesi, ma anche la possibilità di avvicinarsi concretamente a Bremer, vecchio pallino dell'Inter, che già ai tempi del Torino aveva sondato il terreno per portarlo a Milano.

Carnevali e Marotta hanno creato una vera e propria asse di mercato negli ultimi anni. E questo, inevitabilmente, è un altro fattore da considerare nell'eventuale affare Bremer-Inter.