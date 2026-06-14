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Perché Bremer all'Inter può diventare realtà: l'asse tra Carnevali e Marotta, le parole del brasiliano e la necessità di vendere della Juventus
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"VOGLIO VINCERE E NON POSSO ASPETTARE"
Partiamo da queste dichiarazioni rilasciate da Bremer al termine della stagione.
"Voglio vincere perché ho 29 anni e non posso aspettare"
Parole che sembrano sottolineare la volontà del brasiliano di guardare altrove, in termini di ambizioni, specie dopo la mancata qualificazione in Champions della Juventus.
E questo è solo il primo dei motivi per cui la suggestione Inter potrebbe trasformarsi in molto più di questo.
I RAPPORTI TRA CARNEVALI E MAROTTA
Con l'arrivo di Carnevali nel ruolo di amministratore delegato della Juventus, i rapporti con l'Inter e con Marotta in particolare sono destinati ad intensificarsi parecchio.
Non solo l'ipotetico scambio tra Cambiaso e Frattesi, ma anche la possibilità di avvicinarsi concretamente a Bremer, vecchio pallino dell'Inter, che già ai tempi del Torino aveva sondato il terreno per portarlo a Milano.
Carnevali e Marotta hanno creato una vera e propria asse di mercato negli ultimi anni. E questo, inevitabilmente, è un altro fattore da considerare nell'eventuale affare Bremer-Inter.
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LA JUVENTUS DEVE VENDERE
Dopo aver mancato la Champions, la Juve si ritrova con la necessità di vendere prima di comprare.
Carnevali sta valutando attentamente ogni possibilità: i giocatori sotto osservazione in tal senso sono Kelly, Cambiaso, Thuram e appunto Bremer.
Il brasiliano, in particolare, rappresenterebbe la plusvalenza migliore in termini di bilancio. Il vero pezzo pregiato in uscita per poi poter agire concretamente in entrata.
PROFILO IDEALE PER L'INTER
L'Inter sta lavorando molto sul reparto difensivo in termini di calciomercato. Considerando l'addio di Acerbi e il contratto in scadenza di De Vrij, la ricerca di un nuovo centrale di ruolo rischia di diventare necessaria.
Il titolare in questo momento è Akanji, ma l'ex City potrebbe anche giocare come braccetto, lasciando il posto da centrale proprio a Bremer, che a 29 anni (al netto dei problemi fisici) è nel pieno della carriera ed ha davanti almeno altre 4-5 stagioni ad alti livelli.
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