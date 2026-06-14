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Bremer Brazil 2024Getty Images
Marco Trombetta

Perché Bremer all'Inter può diventare realtà: l'asse tra Carnevali e Marotta, le parole del brasiliano e la necessità di vendere della Juventus

Calciomercato
Serie A
Juventus
Inter

Bremer potrebbe essere il colpo ideale per la difesa dell'Inter: tutti i fattori che spingono il brasiliano a un addio alla Juventus e alla possibilità di vestire la maglia nerazzurra.

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  • "VOGLIO VINCERE E NON POSSO ASPETTARE"

    Partiamo da queste dichiarazioni rilasciate da Bremer al termine della stagione.

    "Voglio vincere perché ho 29 anni e non posso aspettare"

    Parole che sembrano sottolineare la volontà del brasiliano di guardare altrove, in termini di ambizioni, specie dopo la mancata qualificazione in Champions della Juventus.

    E questo è solo il primo dei motivi per cui la suggestione Inter potrebbe trasformarsi in molto più di questo.

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  • I RAPPORTI TRA CARNEVALI E MAROTTA

    Con l'arrivo di Carnevali nel ruolo di amministratore delegato della Juventus, i rapporti con l'Inter e con Marotta in particolare sono destinati ad intensificarsi parecchio.

    Non solo l'ipotetico scambio tra Cambiaso e Frattesi, ma anche la possibilità di avvicinarsi concretamente a Bremer, vecchio pallino dell'Inter, che già ai tempi del Torino aveva sondato il terreno per portarlo a Milano.

    Carnevali e Marotta hanno creato una vera e propria asse di mercato negli ultimi anni. E questo, inevitabilmente, è un altro fattore da considerare nell'eventuale affare Bremer-Inter.

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  • LA JUVENTUS DEVE VENDERE

    Dopo aver mancato la Champions, la Juve si ritrova con la necessità di vendere prima di comprare.

    Carnevali sta valutando attentamente ogni possibilità: i giocatori sotto osservazione in tal senso sono Kelly, Cambiaso, Thuram e appunto Bremer.

    Il brasiliano, in particolare, rappresenterebbe la plusvalenza migliore in termini di bilancio. Il vero pezzo pregiato in uscita per poi poter agire concretamente in entrata.

  • PROFILO IDEALE PER L'INTER

    L'Inter sta lavorando molto sul reparto difensivo in termini di calciomercato. Considerando l'addio di Acerbi e il contratto in scadenza di De Vrij, la ricerca di un nuovo centrale di ruolo rischia di diventare necessaria.

    Il titolare in questo momento è Akanji, ma l'ex City potrebbe anche giocare come braccetto, lasciando il posto da centrale proprio a Bremer, che a 29 anni (al netto dei problemi fisici) è nel pieno della carriera ed ha davanti almeno altre 4-5 stagioni ad alti livelli.

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