Perché Bellingham non segna più? I motivi dietro agli zero goal stagionali dell'inglese

L'inglese non è ancora andato a segno, il che contrasta con l'impatto devastante al Real Madrid di un anno fa: c'entra anche una questione tattica.

A metà del secondo tempo del derby di domenica tra l'Atletico e il Real Madrid, Jude Bellingham ha indossato l'elmetto. Rudiger stava lottando con due centrali avversari su un calcio d'angolo a favore e, quando è caduto a terra, l'inglese si è precipitato in sua difesa.

È vero che non è chiaro cosa si siano detti Bellingham e José Gimenez, giocatore dell'Atletico, ma chiaramente non sono state parole affettuose. Sono seguite un paio di mezze spinte prima che tornasse la calma, ma quel che conta è stata la stizza dell'ex Borussia Dortmund. Era un derby, una partita segnata dalla violenza dei tifosi, e in mezzo a tutto questo c'era un Bellingham infuriato.

Si tratta di un episodio che segna una nuova e aggiornata versione di Bellingham. Nella scorsa stagione, l'inglese era praticamente un attaccante: il pseudo-sostituto di Karim Benzema, con potenzialità concrete di segnare 40 reti in tutte le competizioni per la migliore squadra d'Europa.

In questa stagione, però, i goal si sono esauriti. Ora Bellingham è la mezzala che forse avrebbe sempre dovuto essere. Il giocatore completo, box-to-box, che sa fare un po' di tutto. Ed è ancora efficace come sempre, solo in un modo diverso.