Perché Bellanova non è stato convocato per Torino-Atalanta: "Questioni ambientali"

Un trasferimento a campionato già iniziato, come spesso avviene nelle battute finali di ogni sessione di calciomercato. Il destino però ha giocato uno strano scherzo a Raoul Bellanova: pochi giorni dopo il trasferimento dal Torino all’Atalanta, il calendario ha messo contro proprio le due squadre nella seconda giornata di Serie A. Ma Bellanova dovrà rimandare la sua prima sfida da ex: l’Atalanta infatti ha deciso di non convocare l’esterno per la sfida in programma quest’oggi alle 18.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. L'articolo prosegue qui sotto