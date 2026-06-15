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Lelio Donato

Perchè Azmoun non è stato convocato dall'Iran: "È un traditore", l'ex attaccante della Roma è stato escluso dai Mondiali

Coppa del Mondo
Iran
Iran vs Nuova Zelanda
Nuova Zelanda

L'ex attaccante della Roma è il terzo miglior marcatore di sempre nella storia dell'Iran però non è stato convocato per i Mondiali 2026. Nel suo Paese oggi è considerato un "traditore", ma il calcio non c'entra.

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L'Iran alla fine giocherà regolarmente i Mondiali negli USA nonostante il conflitto in corso ormai da mesi.

Ma nelle file della Nazionale asiatica non ci sarà uno dei giocatori più rappresentativi ovvero Sardar Azmoun, che peraltro ha militato anche nel nostro campionato.

L'ex attaccante della Roma, nonostante sia il terzo miglior marcatore di sempre dell'Iran, non è stato neppure convocato dal CT Amir Ghalenoei.

Ma perché Azmoun non gioca i Mondiali? Alla base della decisione non ci sono infortuni o motivazioni tecniche.

  • AZMOUN NON CONVOCATO PER I MONDIALI: IL MOTIVO

    Cosa c'è dietro l'esclusione di Azmoun dai Mondiali?

    Il CT dell'Iran non ha mai motivato pubblicamente la sua scelta che però è dovuta a ragioni politiche.

    L'ex attaccante della Roma è accusato di essere un "traditore" del regime per alcune foto pubblicate nei mesi scorsi sui profili social. Non è in realtà la prima volta che Azmoun sfida il potere locale.

    Un commentatore sportivo iraniano, Mohammad Misaghi, ha definito quello di Azmoun un atto di slealtà nei confronti del suo Paese: "È un peccato che tu non abbia abbastanza buon senso per capire quale tipo di comportamento sia appropriato in un dato momento. Si tratta di atteggiamenti infantili”.

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  • PERCHÈ AZMOUN VIENE ACCUSATO DI "TRADIMENTO" IN IRAN

    La 'colpa' di Azmoun secondo il regime di Teheran e i suoi seguaci sarebbe quella di aver postato alcune foto in compagnia di Mohammed bin Rashid Al Maktoum e Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ovvero il primo ministro e il presidente degli Emirati Arabi Uniti.

    L'attaccante aveva poi cancellato le stesse foto ma questo non è comunque bastato per ottenere il perdono dell'Iran. Gli Emirati Arabi Uniti vengono ritenuti nemici oltre che alleati degli Stati Uniti nel conflitto in corso.

    Come detto già precedentemente Azmoun si era schierato dalla parte di chi protestava contro il regime iraniano dopo la morte di Mahsa Amini. In quel caso l'attaccante aveva dichiarato: "Nel peggiore dei casi sarò mandato via dalla Nazionale. Nessun problema. Lo sacrificherei per il bene delle donne iraniane. Questa storia non verrà cancellata”.

    Nonostante la forte pressione dei tifosi che ne chiedevano la convocazione, Azmoun è stato dunque escluso dai Mondiali.

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  • UNO DEI MIGLIORI DI SEMPRE

    La mancata convocazione di Azmoun è senza dubbio una gravissima perdita per l'Iran sotto il profilo tecnico.

    L'ex attaccante della Roma, che oggi gioca a Dubai nelle file dello Shabab Al-Ahli, ha infatti segnato qualcosa come 57 goal in 91 presenze con la maglia della sua Nazionale.

    Solo la leggenda del calcio iraniano Ali Daei e Taremi hanno fatto meglio con l'Iran. Proprio l'ex Inter sarà regolarmente in campo ai Mondiali e ha parlato alla vigilia del debutto contro la Nuova Zelanda.

    "All'arrivo abbiamo avvertito molta tensione intorno alla nostra Nazionale. È una situazione che non ha colpito soltanto l'Iran e non soltanto i giocatori, ma anche gli arbitri. Molti Paesi hanno avuto problemi con i visti. Questa tensione mina il messaggio della FIFA, che dovrebbe invece promuovere pace e gioia" ha sottolineato Taremi.

  • Azmoun Roma GFXGOAL

    AZMOUN IN ITALIA: LA SUA CARRIERA

    Sardad Azmoun ha 31 anni e, come detto, oggi gioca a Dubai.

    Dopo aver militato a lungo nel campionato russo, vincendo quattro volte il titolo con lo Zenit San Pietroburgo e venendo premiato come giocatore dell'anno nel 2021, si è trasferito in Bundesliga.

    Azmoun ha vestito la maglia del Bayer Leverkusen per due stagioni prima di trasferirsi alla Roma in prestito. In giallorosso ha collezionato solo 29 presenze e tre goal.

    Due i Mondiali giocati da Azmoun con l'Iran, nel 2018 e nel 2022, in cui ha giocato sei volte senza mai trovare la via della rete.

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