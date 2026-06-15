Perchè Azmoun non è stato convocato dall'Iran: "È un traditore", l'ex attaccante della Roma è stato escluso dai Mondiali

La mancata convocazione di Azmoun è senza dubbio una gravissima perdita per l'Iran sotto il profilo tecnico.

L'ex attaccante della Roma, che oggi gioca a Dubai nelle file dello Shabab Al-Ahli, ha infatti segnato qualcosa come 57 goal in 91 presenze con la maglia della sua Nazionale.

Solo la leggenda del calcio iraniano Ali Daei e Taremi hanno fatto meglio con l'Iran. Proprio l'ex Inter sarà regolarmente in campo ai Mondiali e ha parlato alla vigilia del debutto contro la Nuova Zelanda.

"All'arrivo abbiamo avvertito molta tensione intorno alla nostra Nazionale. È una situazione che non ha colpito soltanto l'Iran e non soltanto i giocatori, ma anche gli arbitri. Molti Paesi hanno avuto problemi con i visti. Questa tensione mina il messaggio della FIFA, che dovrebbe invece promuovere pace e gioia" ha sottolineato Taremi.