Perchè Azmoun non è stato convocato dall'Iran: "È un traditore", l'ex attaccante della Roma è stato escluso dai Mondiali

L'Iran alla fine giocherà regolarmente i Mondiali negli USA nonostante il conflitto in corso ormai da mesi.
Ma nelle file della Nazionale asiatica non ci sarà uno dei giocatori più rappresentativi ovvero Sardar Azmoun, che peraltro ha militato anche nel nostro campionato.
L'ex attaccante della Roma, nonostante sia il terzo miglior marcatore di sempre dell'Iran, non è stato neppure convocato dal CT Amir Ghalenoei.
Ma perché Azmoun non gioca i Mondiali? Alla base della decisione non ci sono infortuni o motivazioni tecniche.