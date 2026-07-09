Perché Atta va alla Fiorentina: quanto è costato e come Paratici ha vinto la concorrenza di Inter, Juventus e Milan

Arthur Atta alla Fiorentina è già la più grande sorpresa di calciomercato in Serie A in questa sessione estiva.
Nonostante i contatti con Milan, Inter e Juventus, l'Udinese ha chiuso l'accordo con il club viola.
Arthur Atta alla Fiorentina è già la più grande sorpresa di calciomercato in Serie A in questa sessione estiva.
Nonostante i contatti con Milan, Inter e Juventus, l'Udinese ha chiuso l'accordo con il club viola.
Un ruolo di grande importanza nell'affare Atta-Fiorentina lo ha avuto sicuramente Fabio Paratici.
L'ex dirigente della Juventus aveva messo nel mirino il centrocampista francese già ai tempi del Tottenham ed ha convinto la Fiorentina a fare un grande investimento per alzare l'asticella in vista della prossima stagione.
Paratici ha chiuso la trattativa nella notte, anticipando la concorrenza dei top club italiani come Milan, Juventus e Inter, che nelle scorse settimane avevano avuto contatti diretti con l'Udinese per parlare del giocatore.
Per i rossoneri, in particolare, il profilo di Atta sembrava ideale per lo stile di gioco di Amorim, tanto che il ds friulano Nani si era recato direttamente a Casa Milan.
La richiesta dell'Udinese per Atta era importante e si aggirava sui 40 milioni di euro.
Sia Milan, che Juventus e Inter (e in precedenza anche il Napoli) non si sono mai spinte fino ad un offerta ufficiale per il giocatore.
Cosa che invece ha fatto la Fiorentina, bruciando tutti sui tempi. Secondo Fabrizio Romano, la Viola ha offerto 30 milioni più bonus all'Udinese, compresa una percentuale sulla futura rivendita. Proposta che ha convinto subito i friulani.
Chiaro che la domanda principale, adesso, è perché Atta abbia deciso di trasferirsi alla Fiorentina nonostante la possibilità di vestire la maglia di una big della Serie A.
Come detto, il ruolo di Paratici è stato fondamentale, principalmente sotto l'aspetto economico, anche nel soddisfare immediatamente le richiesta del giocatore.
La Fiorentina sta facendo un mercato importante (ha preso anche Viery e Dragusin per la difesa) ed ha ambizioni ben diverse rispetto all'ultima deludente stagione.
Atta sarà un titolare fisso alla Viola, praticamente la nuova stella della squadra, uno status che sicuramente non avrebbe avuto, perlomeno non nell'immediato, al Milan, all'Inter o alla Juve. Da qui la scelta di fare uno step di carriera più graduale che gli permetta di maturare ulteriormente, in una piazza comunque importante.
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