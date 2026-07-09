Perché Atta va alla Fiorentina: quanto è costato e come Paratici ha vinto la concorrenza di Inter, Juventus e Milan

Chiaro che la domanda principale, adesso, è perché Atta abbia deciso di trasferirsi alla Fiorentina nonostante la possibilità di vestire la maglia di una big della Serie A.

Come detto, il ruolo di Paratici è stato fondamentale, principalmente sotto l'aspetto economico, anche nel soddisfare immediatamente le richiesta del giocatore.

La Fiorentina sta facendo un mercato importante (ha preso anche Viery e Dragusin per la difesa) ed ha ambizioni ben diverse rispetto all'ultima deludente stagione.

Atta sarà un titolare fisso alla Viola, praticamente la nuova stella della squadra, uno status che sicuramente non avrebbe avuto, perlomeno non nell'immediato, al Milan, all'Inter o alla Juve. Da qui la scelta di fare uno step di carriera più graduale che gli permetta di maturare ulteriormente, in una piazza comunque importante.



