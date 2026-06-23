Perché Antonio Conte, perché Roberto Mancini: tra desideri, budget e le parole di Malagò, la corsa a ct dell'Italia entra nel vivo

Giovanni Malagò, da lunedì, è il nuovo presidente della FIGC al posto del dimissionario Gabriele Gravina. Una nomina attesa, il grande favorito era lui. Niente da fare per Giancarlo Abete, il suo contendente alla poltrona.

E ora? Ora andrà scelto il direttore tecnico dell'Italia, che potrebbe essere Paolo Maldini. E infine, il nuovo commissario tecnico azzurro. Annosa questione, una questione in ballo ormai da quasi tre mesi dopo la disfatta in Bosnia, l'addio di Rino Gattuso, le due (positive) amichevoli sotto la guida di Silvio Baldini.

I nomi in ballo, come è emerso ormai da un bel po' di tempo, sono principalmente due: Antonio Conte e Roberto Mancini. Entrambi sono ex, la Nazionale l'hanno già allenata e con successo, anche se a portare a casa un trofeo è stato solamente l'allenatore jesino.

Conte o Mancini, dunque? Il ballottaggio è destinato a entrare nel vivo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. E certamente prima di settembre. Con ottimi motivi di speranza da parte di entrambi.