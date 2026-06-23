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Conte ManciniGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Antonio Conte, perché Roberto Mancini: tra desideri, budget e le parole di Malagò, la corsa a ct dell'Italia entra nel vivo

Italia
A. Conte
R. Mancini

La panchina azzurra è ancora vacante dopo l'addio di Gattuso e le due partite di Silvio Baldini. Ma intanto, dopo l'elezione del nuovo presidente federale, la situazione inizia a schiarirsi.

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Giovanni Malagò, da lunedì, è il nuovo presidente della FIGC al posto del dimissionario Gabriele Gravina. Una nomina attesa, il grande favorito era lui. Niente da fare per Giancarlo Abete, il suo contendente alla poltrona.

E ora? Ora andrà scelto il direttore tecnico dell'Italia, che potrebbe essere Paolo Maldini. E infine, il nuovo commissario tecnico azzurro. Annosa questione, una questione in ballo ormai da quasi tre mesi dopo la disfatta in Bosnia, l'addio di Rino Gattuso, le due (positive) amichevoli sotto la guida di Silvio Baldini.

I nomi in ballo, come è emerso ormai da un bel po' di tempo, sono principalmente due: Antonio Conte e Roberto Mancini. Entrambi sono ex, la Nazionale l'hanno già allenata e con successo, anche se a portare a casa un trofeo è stato solamente l'allenatore jesino.

Conte o Mancini, dunque? Il ballottaggio è destinato a entrare nel vivo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. E certamente prima di settembre. Con ottimi motivi di speranza da parte di entrambi.

  • PERCHÉ CONTE

    Se in un primo momento Mancini sembrava essere il chiaro favorito, tanto che all'apparenza non si attendeva altro che il suo addio all'Al-Sadd per formalizzarne il ritorno alla guida dell'Italia, ora non è più così.

    Conte è balzato in pole, il prescelto di Malagò pare essere lui. Questione di prestigio, anche: parlano lo Scudetto regalato al Napoli, ma anche il secondo posto tenuto stretto nella stagione appena conclusa in condizioni spesso estreme (leggi infortuni a pioggia). E parla, ovviamente, un curriculum di prim'ordine che lo ha visto trionfare ovunque.

    Antonio, poi, in Nazionale ha lasciato ricordi ottimi. Non ha vinto, vero. Ma quell'Europeo del 2016, vissuto a pieni polmoni con una rosa non esattamente irresistibile dal punto di vista qualitativo ma coriacea come il suo allenatore, se lo ricordano tutti. Con tanto di semifinale sfumata solo ai rigori.

    Non solo: a spingere per la candidatura di Conte è la maggioranza dei club di Serie A. E in particolare Aurelio De Laurentiis, che assieme a lui è reduce da un biennio a gonfie vele e lo sta sponsorizzando in maniera concreta. L'uomo giusto per riportare in alto l'Italia è considerato lui.

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  • COSA DICEVA DOPO L'ADDIO AL NAPOLI

    Di Conte nuovamente alla guida della Nazionale, del resto, si parla da diverso tempo. Già da quando l'allenatore salentino ha lasciato il Napoli con un anno d'anticipo sulla conclusione del contratto.

    Durante la conferenza stampa d'addio ai partenopei, alla quale ha presenziato anche lo stesso De Laurentiis, Conte parlava però così del possibile scenario:

    "Si parla di chiacchiere, punto e basta. Io ricordo benissimo cosa ho detto sulla Nazionale. Ho detto che se fossi il presidente della FIGC tra i candidati sicuramente ci metterei Conte, anche perché l'ho già fatto quel mestiere. Ancora manca il presidente federale, si è fatto anche il nome di Guardiola. Ma è pronta la FIGC ad avere un top allenatore? Significa avere onere e onori. In questo momento c'è niente, non so se ci sarà in futuro. Se la Nazionale vuole togliersi dalle problematiche... Il mio consiglio è di prendere Guardiola, ma ci sono i fondi per farlo? Sono il primo a dire prendiamo lui".

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  • PERCHÉ MANCINI

    Quanto a Mancini, in questo momento pare godere in misura minore del favore sia di Malagò che dei club di Serie A. Ed è per questo che la sua candidatura è scesa in secondo piano, nonostante la recente separazione con l'Al-Sadd.

    Ma il ct campione d'Europa rimane pienamente in corsa soprattutto per un motivo: se la volontà di Conte non è ancora chiara e potrebbe anche prevedere un anno lontano dal calcio ("posso stare a riposarmi e vengo a trovare Aurelio a Los Angeles", diceva nella conferenza di cui sopra), quella del collega è già più definita.

    Mancini ha dichiarato più e più volte di essersi pentito per aver lasciato la Nazionale nel 2023, due anni dopo il trionfo di Wembley. Avrebbe voluto tornare in sella, ma gli è stata negata la possibilità. Come svelato qualche giorno fa dall'ex presidente Gravina, "Roberto mi chiese di riprendere un percorso interrotto, ma avevo già scelto Gattuso".

    “Tornassi indietro non darei l’addio alla Nazionale, mi sono pentito - spiegava ad esempio Mancini nel 2025 - ci sono state incomprensioni, se avessi parlato di più col presidente tutto sarebbe andato avanti. È stato un mio errore. Insomma, tornando indietro resterei”.

    Il Mancio, insomma, pare non aspettare altro che una chiamata da parte dell'Italia. Come diceva nella stessa intervista, "allenare la Nazionale è la cosa più bella che ci possa essere, vincere con la Nazionale ancor di più”.

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    LA QUESTIONE INGAGGIO

    Il problema, semmai, è diverso: qui non può essere presa in considerazione soltanto la volontà dell'uno o dell'altro. I fattori che porteranno alla scelta finale sono anche altri: primo tra tutti, mai di secondaria importanza, quello dell'ingaggio.

    Conte al Napoli guadagnava otto milioni di euro netti in una stagione. Cinque, invece, quelli garantiti dall'Al-Sadd a Mancini per i pochi mesi in cui questi è rimasto in Qatar, ovvero dalla fine di novembre a metà giugno.

    E dunque? Ci ha pensato lo stesso Malagò, dopo la nomina a presidente della FIGC, a spiegare come stiano le cose: Conte potrebbe avere maggiori remore ad abbassare le proprie pretese economiche rispetto a un Mancini che, almeno sulla carta, si presenta più flessibile e maggiormente disposto a inquadrarsi nei parametri federali.

    "Gli allenatori delle squadre di club hanno un loro mercato anche nelle nazionali - ha detto, come riporta la Gazzetta dello Sport - Possono essere un po' più benevoli, ma le dinamiche sono analoghe. Bisogna tenere conto della realtà in termini di budget".

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  • ARRIVERÀ UN NOME FORTE

    Scartate praticamente tutte le altre ipotesi, anche se parlando dello scenario di un ct straniero Malagò ha detto che "nella vita mai dire mai".

    Scartata, soprattutto, l'ipotesi che Silvio Baldini venga confermato dopo le vittorie contro Lussemburgo e Grecia in amichevole. Già si sapeva: lui stesso si era tirato fuori in tempi non sospetti per una questione di curriculum, senza dimenticare che la sua missione è un'altra, ovvero Europei Under 21 e Olimpiadi.

    "Io penso che in un altro momento storico avrei sposato l’idea che partiva da Valcareggi, Bearzot, Vicini - ha spiegato Malagò - sono un romantico e Pozzo è quello che ha vinto di più, ma in questo momento come fai, con questa pressione anche di opinione pubblica, a ragionare in questo modo? Magari si può avere nel medio termine questo tipo di opportunità e va presa in considerazione".

    Insomma, arriverà un nome forte. Un nome che possa placare le ire di un tifo nazionale che non può digerire il terzo Mondiale di fila senza l'Italia. Sarà Conte o Mancini? La risposta solo in un secondo momento. Ma entrambi sono da considerarsi in pienissima corsa.