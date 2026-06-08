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Genoa CFC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Perché Allegri non ha ancora firmato col Napoli: cosa manca e a che punto è la situazione col Milan

Serie A
Napoli
M. Allegri

L'ex allenatore rossonero ha da tempo un accordo con i partenopei per diventare l'erede di Antonio Conte, ma l'ufficialità non è ancora arrivata. L'agente: "Col Milan nessun contatto".

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Ma Massimiliano Allegri quando firmerà col Napoli? La domanda, da semplice curiosità, si è via via trasformata in una sorta di impellenza con il passare dei giorni.

Perché sì, si continua a parlare di come sarà il Napoli di Allegri, di che impatto avrà Max dopo Antonio Conte, delle chiacchierate con i suoi nuovi giocatori. Ma la realtà dei fatti dice che, nonostante un accordo già raggiunto da tempo, l'ufficialità ancora non è arrivata.

Cosa manca, dunque, affinché Allegri possa diventare a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Napoli? A che punto è la situazione con il Milan, ormai suo ex club.

  • ACCORDO TOTALE

    Allegri e il Napoli hanno trovato un accordo su base biennale già alla fine del mese di maggio, praticamente all'indomani dell'esonero dell'allenatore livornese da parte del Milan dopo aver fallito la qualificazione alla Champions League.

    Max, in sostanza, prenderà il posto di Antonio Conte nelle prossime due stagioni: appena potrà, firmerà con i partenopei fino al 30 giugno del 2028.

    Appena potrà, già. Ma quando?

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  • Allegri De LaurentiisGetty/GOAL

    CONTATTI DE LAURENTIIS-SCARONI

    L'inghippo è legato alla risoluzione del contratto, con tanto di buonuscita, di Allegri con il Milan. Contratto che l'ex allenatore della Juventus ha firmato nell'estate del 2025 e che a sua volta aveva durata biennale, dunque fino al 2027.

    Va infatti precisato che Allegri non si è dimesso dal proprio incarico con il Milan: è stato esonerato. E per questo motivo è formalmente ancora sotto contratto con i rossoneri, nonostante sia già certo di non allenarli nella prossima stagione a seguito del licenziamento post ko contro il Cagliari.

    Secondo Il Mattino, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è in contatto costante e quotidiano con Paolo Scaroni, collega del Milan. Con l'obiettivo, appunto, di avere novità fresche sulla trattativa per la separazione.

    Lo stesso Scaroni avrebbe tranquillizzato De Laurentiis, sostenendo come sia appena una questione di tempo affinché le parti trovino un accordo e Allegri venga liberato per firmare col Napoli.

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  • LE PAROLE DELL'AGENTE

    Qualche giorno fa l'agente di Allegri, Giovanni Branchini, intervistato da Sportitalia aveva in realtà rivelato come tra l'allenatore e il Milan non vi fosse stato ancora alcun contatto per la risoluzione.

    “Quando si deciderà la situazione con il Milan? Quando ci sarà un contatto con la società che esprimerà le sue intenzioni. Allegri è sotto contratto per la prossima stagione e fino a prova contraria è un tesserato del Milan. Fino ad eventuali possibili e ipotetici accordi diversi da quello che c’è oggi".

    E sull'azzeramento della dirigenza rossonera, da Furlani a Tare passando per Moncada, che potrebbe lasciare Allegri e il proprio procuratore senza un interlocutore:

    Se è complicato capire con chi relazionarsi nel Milan? No, non c’è stato nessun contatto. Al limite è stato complicato il modo in cui è stato comunicato l’esonero. Con un comunicato stampa e non direttamente come da prassi all’allenatore. Poi è stato posto rimedio con una pec come da prassi. Non c’è stato alcun contatto quindi non c’è nessuna complicazione”.

  • NAPOLI IN ATTESA

    Il Napoli, dunque, non può far altro che rimanere in attesa. Ha scelto Allegri, lo ha preferito a Vincenzo Italiano che a sua volta ha preso la strada della Turchia e del Besiktas, è determinato ad andare fino in fondo.

    Chiaro: il club partenopeo non potrà andare avanti all'infinito aspettando Allegri. Ma l'intesa con l'allenatore livornese è arrivata immediatamente dopo l'addio di Conte, già alla fine di maggio. Il che significa che il tempo per programmare la prossima stagione c'è, senza la fretta di dover per forza firmare oggi e domani.

    Allegri, insomma, a meno di clamorosi ribaltoni che oggi non sono previsti, diventerà l'allenatore del Napoli. Secondo il Milan, molto presto. Serve solo un altro po' di pazienza.

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