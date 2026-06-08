Perché Allegri non ha ancora firmato col Napoli: cosa manca e a che punto è la situazione col Milan

Qualche giorno fa l'agente di Allegri, Giovanni Branchini, intervistato da Sportitalia aveva in realtà rivelato come tra l'allenatore e il Milan non vi fosse stato ancora alcun contatto per la risoluzione.

“Quando si deciderà la situazione con il Milan? Quando ci sarà un contatto con la società che esprimerà le sue intenzioni. Allegri è sotto contratto per la prossima stagione e fino a prova contraria è un tesserato del Milan. Fino ad eventuali possibili e ipotetici accordi diversi da quello che c’è oggi".

E sull'azzeramento della dirigenza rossonera, da Furlani a Tare passando per Moncada, che potrebbe lasciare Allegri e il proprio procuratore senza un interlocutore:

Se è complicato capire con chi relazionarsi nel Milan? No, non c’è stato nessun contatto. Al limite è stato complicato il modo in cui è stato comunicato l’esonero. Con un comunicato stampa e non direttamente come da prassi all’allenatore. Poi è stato posto rimedio con una pec come da prassi. Non c’è stato alcun contatto quindi non c’è nessuna complicazione”.