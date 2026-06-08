Perché Allegri non ha ancora firmato col Napoli: cosa manca e a che punto è la situazione col Milan

Ma Massimiliano Allegri quando firmerà col Napoli? La domanda, da semplice curiosità, si è via via trasformata in una sorta di impellenza con il passare dei giorni.
Perché sì, si continua a parlare di come sarà il Napoli di Allegri, di che impatto avrà Max dopo Antonio Conte, delle chiacchierate con i suoi nuovi giocatori. Ma la realtà dei fatti dice che, nonostante un accordo già raggiunto da tempo, l'ufficialità ancora non è arrivata.
Cosa manca, dunque, affinché Allegri possa diventare a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Napoli? A che punto è la situazione con il Milan, ormai suo ex club.