Perché Alexis Sanchez ha scelto l’Udinese? Contratto e i motivi del ritorno dopo 13 anni

Alexis Sanchez ha scelto di far ritorno all’Udinese a distanza di 13 anni dal suo addio. Il motivo? La volontà di riportare il club in Europa.

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano anche a distanza di anni, in questo caso addirittura dopo oltre un decennio.

13 anni dopo il suo saluto all’Udinese avvenuto nell’estate del 2011 per trasferirsi al Barcellona, Alexis Sanchez ha scelto di far ritorno nel club friulano, società che lo ha portato in Italia da giovanissimo, credendo fin da subito nelle sue qualità.

Svincolato dopo la fine del contratto con l’Inter, al 35enne attaccante cileno i corteggiatori non mancavano di sicuro, sia in Italia che all’estero. Tre le altre, a lui ha pensato il neopromosso Como e anche l’Olympique Marsiglia, squadra dove già in passato Alexis Sanchez ha giocato.

Il cileno però ha scelto di far ritorno in un’altra sua ex squadra, l’Udinese appunto, e lo ha fatto con un obiettivo ben preciso.