Percassi furioso dopo Atalanta-Lazio: "Annullare il goal di Ederson è gravissimo, errore non giustificabile che ha condizionato la qualificazione"

Luca Percassi ha inoltre contestato il funzionamento della revisione video:

“Le spiegazioni a posteriori servono a poco: ci sono stati 5 minuti di revisione, quando ci sono decisioni incerte si lascia sempre la decisione di campo, nessuno ha visto il motivo dell’annullamento di un goal regolarissimo”.

Sul tema arbitrale ha poi aggiunto:

“Gli errori ci stanno, ci sono situazioni di campo difficili. Il Var deve semplificare il lavoro, in questo caso non si è capito cosa abbiano visto”.

Sul rapporto con la direzione di gara, il dirigente atalantino ha dichiarato a Mediaset di non aver cercato un confronto diretto nel dopo partita:

“Non ho avuto modo di parlare con gli arbitri, penso che sarebbe difficile andare a farsi giustificare due errori così eclatanti nella stessa azione”. In un secondo passaggio ha ribadito: “Non ho avuto modo di andare dagli arbitri. Penso sia difficile giustificare due errori così eclatanti”.

Spazio anche al pubblico di Bergamo, richiamato da Luca Percassi: “Il pubblico ha dimostrato cosa Bergamo rappresenta nel calcio. Dispiace per la gente, le partite si vincono e si perdono, ma quando succedono queste cose diventa tutto incomprensibile”.