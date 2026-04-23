Percassi furioso dopo Atalanta-Lazio: "Annullare il goal di Ederson è gravissimo, errore non giustificabile che ha condizionato la qualificazione"

L’Atalanta esce dalla CoppaItalia dopo una serie di rigori segnata da quattro errori su cinque tentativi e da una lunga coda di polemiche sugli episodi arbitrali che hanno accompagnato la gara, vinta dalla Lazio alla lotteria finale.
Decisiva la rete annullata a Ederson e il sospetto fallo nell’azione che coinvolge Motta, oltre al contatto di mano di Gila in area.
A parlare per il club bergamasco è stato l’amministratore delegato Luca Percassi ai microfoni di Mediaset e in conferenza stampa, mentre sul fronte opposto Maurizio Sarri ha replicato sulle proteste relative agli episodi contestati.