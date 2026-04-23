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Atalanta BC v Hellas Verona FC - Serie A TIMGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Percassi furioso dopo Atalanta-Lazio: "Annullare il goal di Ederson è gravissimo, errore non giustificabile che ha condizionato la qualificazione"

Coppa Italia
Atalanta vs Lazio
Atalanta
Lazio

La Dea saluta la Coppa Italia tra le proteste per il goal annullato a Ederson e il rigore reclamato: l'amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi accusa Var e arbitro.

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L’Atalanta esce dalla CoppaItalia dopo una serie di rigori segnata da quattro errori su cinque tentativi e da una lunga coda di polemiche sugli episodi arbitrali che hanno accompagnato la gara, vinta dalla Lazio alla lotteria finale.

Decisiva la rete annullata a Ederson e il sospetto fallo nell’azione che coinvolge Motta, oltre al contatto di mano di Gila in area.

A parlare per il club bergamasco è stato l’amministratore delegato Luca Percassi ai microfoni di Mediaset e in conferenza stampa, mentre sul fronte opposto Maurizio Sarri ha replicato sulle proteste relative agli episodi contestati.

  • “ERRORE CHE HA CONDIZIONATO LA QUALIFICAZIONE”

    Secondo Luca Percassi, l’eliminazione arriva “di fronte a una prestazione ottima” ma condizionata da “un evidente errore nell’occasione del goal annullato a Ederson”.

    Il dirigente atalantino ha rincarato:

    “Anzi, più di un errore dell’arbitro. Un vero peccato. Dispiace perché si è buttata via una qualificazione strameritata su un episodio chiave che ha condizionato pesantemente il risultato di questa gara”.


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  • “ERRORE NON GIUSTIFICABILE”

    Luca Percassi ha precisato che non intende ridurre tutto a un singolo episodio, ma ha ricordato precedenti che, secondo lui, pesano ancora:

    “Non si può ricondurre tutto a questo episodio, ma non è la prima volta che ci capita. Con la Lazio abbiamo una ferita aperta dal 2019 e oggi di fronte ad un’altra partita importante ci vediamo penalizzati in maniera incredibile”.

    Il dirigente ha definito quanto accaduto “un errore non giustificabile in queste partite, con una posta in palio così alta e con gli strumenti che ci sono a disposizione”, aggiungendo che “lascia davvero l’amaro in bocca” perché “episodi come questi sono determinanti e decisivi”.


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  • PERCHÈ PERCASSI PROTESTA

    Luca Percassi ha sostenuto che ci fossero due situazioni da rivedere:

    “Secondo me c’era sia il rigore di Gila, visto che si parla di auto giocata ma in questo caso la posizione del corpo è scomposta, e anche il tocco di Krstovic che anticipa nettamente il portiere”.

    Lo stesso concetto è stato ribadito con ulteriori precisazioni:

    “Si parla di auto-giocata, ma quando le mani sono aderenti al corpo. In questo caso è scomposta, anche se non l’avesse presa col ginocchio l’avrebbe presa con la mano. E Krstovic anticipa il portiere, le immagini sono chiarissime. Non si è capito che cosa abbia visto”.

  • “TUTTO INCOMPRENSIBILE”

    Luca Percassi ha inoltre contestato il funzionamento della revisione video:

    “Le spiegazioni a posteriori servono a poco: ci sono stati 5 minuti di revisione, quando ci sono decisioni incerte si lascia sempre la decisione di campo, nessuno ha visto il motivo dell’annullamento di un goal regolarissimo”.

    Sul tema arbitrale ha poi aggiunto:

    “Gli errori ci stanno, ci sono situazioni di campo difficili. Il Var deve semplificare il lavoro, in questo caso non si è capito cosa abbiano visto”.

    Sul rapporto con la direzione di gara, il dirigente atalantino ha dichiarato a Mediaset di non aver cercato un confronto diretto nel dopo partita:

    “Non ho avuto modo di parlare con gli arbitri, penso che sarebbe difficile andare a farsi giustificare due errori così eclatanti nella stessa azione”. In un secondo passaggio ha ribadito: “Non ho avuto modo di andare dagli arbitri. Penso sia difficile giustificare due errori così eclatanti”.

    Spazio anche al pubblico di Bergamo, richiamato da Luca Percassi: “Il pubblico ha dimostrato cosa Bergamo rappresenta nel calcio. Dispiace per la gente, le partite si vincono e si perdono, ma quando succedono queste cose diventa tutto incomprensibile”.

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  • LA REPLICA DI SARRI

    Di diverso avviso Maurizio Sarri, che ha replicato sugli episodi contestati sostenendo la correttezza delle decisioni arbitrali. Il tecnico ha dichiarato:

    “Dopo l’episodio di Cremona, non potevano non annullare questo goal, perché è la stessa cosa se ritengono che la mano sia sulla palla”.

    Sul presunto rigore per il tocco di Gila, Maurizio Sarri ha aggiunto:

    “Il fallo di mano di Gila è indiretto, non è mai rigore per regolamento”.


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