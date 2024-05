"Per vincere sono disposto a tutto": la storia di Paolo Montero, duro da calciatore e da allenatore

Toni forti e visione senza mezze misure: in tutta la sua carriera l'uruguaiano ha portato avanti una filosofia ben precisa. Vincere, in ogni modo.

Lo sguardo di Paolo Montero non mente: truce, complesso, serio, anche quando sorride. I lineamenti scavati sul viso confermano il carattere duro mostrato in campo da calciatore: d’altra parte, 16 cartellini rossi in Serie A (record ancora imbattuto) non si “guadagnano” per caso.

Il 9 maggio del 2021 è sulla panchina della Sambenedettese, nonostante tutto: questo basterebbe per descrivere alla perfezione la tenacia di un uomo che anticipa il professionista. La formazione rossoblù è praticamente fallita, ma decide comunque di disputare i playoff, a spese proprie.

Montero è lì, con i giocatori che ha allenato per parte della stessa stagione: perderà contro il Matelica, ma non importa. Avrebbe potuto dimettersi, come fatto da tanti altri: avrebbe potuto far valere le sue ragioni, ma no. Era sulla panchina a guidare la sua squadra, segno di lealtà a oltranza.

“Loro hanno una cosa che va oltre il calcio, che è la dignità: hanno mostrato dignità, e già basta”.