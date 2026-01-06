Per Milan-Genoa Allegri ritrova la coppia Pulisic-Leao: insieme solo 135’ in stagione

Nonostante non abbiano quasi mai giocato insieme, Pulisic e Leao stanno trascinando in alto in campionato il Milan con le loro reti. L’americano ha siglato 8 goal e fornito due assist in 12 partite di Serie A (606 minuti complessivi), il portoghese ha messo a segno invece sei reti (e un assist) in 11 gare di campionato (729 minuti complessivi in campo). Pulisic e Leao che sono i due migliori marcatori della rosa rossonera in questa stagione.