Nino Caracciolo

Per Milan-Genoa Allegri ritrova la coppia Pulisic-Leao: insieme solo 135’ in stagione

Dopo settimane di grande emergenza in attacco, contro il Genoa Allegri ritrova quella che nelle sue idee è sempre stata la coppia titolare del suo Milan: Pulisic e Leao pronti a scendere in campo dal primo minuto.

Insieme non hanno quasi mai giocato, ma sono quelli che segnano più di tutti in casa Milan.

Dopo settimane in piena emergenza in attacco, Max Allegri contro il Genoa potrebbe schierare quello che nel sue idee fin dall’inizio della stagione è sempre  l’attacco titolare: la coppia Pulisic-Leao.

L’americano ha smaltito il problema fisico che non gli ha permesso di scendere in campo dal primo minuto contro il Cagliari, Leao invece va verso la seconda partita consecutiva da titolare dopo il rientro dall’infortunio.

  • APPENA 135 MINUTI INSIEME

    Nonostante nelle idee di Allegri il tandem Pulisic-Leao sia quello titolare, i due attaccanti rossoneri hanno giocato insieme per appena 135 minuti, segnando (insieme in campo) due reti, una a testa: Leao contro il Bari in Coppa Italia e Pulisic nel derby di campionato contro l’Inter.

    Il motivo dello scarso impiego in contemporanea? Si tratta solo di una ragione legata agli infortuni, visto che entrambi i calciatori sono stati spesso ai box per noie fisiche.

  • IN COPPIA DALL’INIZIO SOLO IN DUE GARE

    Solo in due partite Leao e Pulisic hanno giocato insieme dal primo minuto in questa stagione: nella prima gara contro il Bari in Coppa Italia, match sbloccato da Leao (uscito per infortunio dopo 17 minuti)  e chiuso da Pulisic, e nel derby di campionato contro l’Inter deciso proprio da una rete dell’americano.

  • SONO I DUE MIGLIORI MARCATORI DEL MILAN

    Nonostante non abbiano quasi mai giocato insieme, Pulisic e Leao stanno trascinando in alto in campionato il Milan con le loro reti. L’americano ha siglato 8 goal e fornito due assist in 12 partite di Serie A (606 minuti complessivi), il portoghese ha messo a segno invece sei reti (e un assist) in 11 gare di campionato (729 minuti complessivi in campo). Pulisic e Leao che sono i due migliori marcatori della rosa rossonera in questa stagione.

  • NUOVE SOLUZIONI IN ATTACCO

    In attesa di capire se Nkunku riuscirà a recuperare dal problema alla caviglia, Allegri contro il Genoa ritrova il suo attacco titolare: oltre a Pulisic e Leao, potrà inoltre contare sul nuovo acquisto Fullkrug che molto probabilmente – come avvenuto contro il Cagliari – troverà spazio a gara in corso, oltre alla soluzione sempre valida di Loftus-Cheek, molto spesso impiegato in posizione più avanzata in questa stagione.

