Per la Fiorentina si complica il discorso Europa, Palladino: “Il primo goal del Venezia da annullare, errore grave”

Raffaele Palladino commenta la sconfitta patita dalla Fiorentina a Venezia: “Ci gira anche male, alla squadra non rimprovero nulla”.

Prima l’eliminazione dalla Conference League, poi la sconfitta sul campo del Venezia che rischia seriamente di precluderle la possibilità di giocare in Europa nella prossima stagione.

La Fiorentina si riscopre al nono posto in classifica, consapevole del fatto che anche due vittorie nelle ultime due giornate di campionato potrebbero non bastare nemmeno per assicurarsi un pass per la prossima Conference.

Un passo indietro importante per una squadra che, solo fino a poche settimane fa, sognava addirittura il quarto posto.

Raffaele Palladino, nel commentare la sconfitta sul campo Venezia ai microfoni di ‘DAZN’, ha posto anche l’accento su un episodio che poi si è rivelato decisivo.