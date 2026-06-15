Per ilChelsea: la cessione di Cucurella appare strana. Arrivato nel 2022 con un inizio difficile, è diventato un pilastro della difesa. Vederlo partire con una minusvalenza sorprende, anche se da tempo voleva andare via e criticava la dirigenza. Tuttavia, il Chelsea lo pagò troppo, prelevandolo dal Brighton per 60 milioni di sterline (80 milioni di dollari), e visto che il giocatore aveva già espresso il desiderio di andare via e criticato la dirigenza, il club sembra disposto a cederlo per 52 milioni di sterline (69 milioni di dollari), considerandolo non più incedibile. A 28 anni, il suo valore potrebbe scendere. La sua partenza lascia la rosa, già povera di esperienza, senza uno dei pochi punti fermi, ma il Chelsea confida nel giovane Jorrel Hato e nell’arrivo di Valentin Barco. Voto: B-

Per il Real Madrid: I Blancos, su indicazione di José Mourinho, hanno aperto il mercato con un colpo a sorpresa. Avevano già investito molto lo scorso anno per riportare Álvaro Carreras dal Benfica, ma questo non li ha fermati dal pagare una cifra elevata per Cucurella, indicato come priorità dal nuovo-vecchio tecnico. Sessanta milioni sono tanti per una società solitamente parsimoniosa, e il club si aspetta un ritorno immediato da un giocatore il cui rendimento è calato negli ultimi mesi. Cucurella compirà 28 anni a luglio: quanti anni al top potrà ancora garantire? Ha comunque le caratteristiche di un giocatore “alla Mourinho”, con energia e aggressività. Ora il Real ha quattro terzini sinistri (Cucurella, Carreras, Mendy e Fran García), quindi qualcuno partirà. Voto: C

Per Cucurella: Il diretto interessato è il principale beneficiario dell’operazione. Ha lasciato un Chelsea in difficoltà per approdare in uno dei club più grandi al mondo nel pieno della sua carriera. Voleva tornare in Spagna, essendo deluso dalla gestione dei Blues, e nonostante l’interesse dell’Atletico tutti si aspettavano che finisse al Real. Non sorprende che l’affare sia stato chiuso in fretta: Cucurella ha detto sì appena chiamato dal Real. Scelto da Mourinho, può diventare un giocatore chiave, mentre Carreras dovrebbe alternarsi con lui. Considerato l’investimento, dovrà però brillare subito per evitare le critiche dei tifosi, che non perdonano errori a un ex Barcellona. Voto: A

Krishan Davis



