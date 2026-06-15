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Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle e Krishan Davis

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Per il Real Madrid, l'acquisto da 60 milioni di euro del difensore del Chelsea Marc Cucurella deve essere un successo immediato. GOAL valuta i trasferimenti più importanti della finestra di mercato estiva 2026

Opinion
Real Madrid
M. Cucurella
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A. Robertson
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Per molti appassionati di calcio, l'estate è il momento più atteso, non solo per i Mondiali ogni quattro anni, ma perché la fine della stagione porta il calciomercato. Il mercato 2026 si preannuncia scoppiettante: molti big firmeranno contratti milionari prima della chiusura, il 1° settembre.

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Alcuni trasferimenti soddisfano tutti, ma spesso club o giocatori si chiedono se avrebbero dovuto scegliere diversamente.

GOAL è qui per dirvi chi ha guadagnato di più da ogni grande affare, prima ancora che i giocatori vengano presentati. Per tutta l’estate valuteremo ogni operazione appena si chiude, così potrete seguire vincitori e vinti del mercato.

Guarda tutte le nostre valutazioni qui sotto e facci sapere cosa ne pensi nei commenti.

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 giugno: Marc Cucurella (dal Chelsea al Real Madrid, 60 milioni di euro)

    Per ilChelsea: la cessione di Cucurella appare strana. Arrivato nel 2022 con un inizio difficile, è diventato un pilastro della difesa. Vederlo partire con una minusvalenza sorprende, anche se da tempo voleva andare via e criticava la dirigenza. Tuttavia, il Chelsea lo pagò troppo, prelevandolo dal Brighton per 60 milioni di sterline (80 milioni di dollari), e visto che il giocatore aveva già espresso il desiderio di andare via e criticato la dirigenza, il club sembra disposto a cederlo per 52 milioni di sterline (69 milioni di dollari), considerandolo non più incedibile. A 28 anni, il suo valore potrebbe scendere. La sua partenza lascia la rosa, già povera di esperienza, senza uno dei pochi punti fermi, ma il Chelsea confida nel giovane Jorrel Hato e nell’arrivo di Valentin Barco. Voto: B-

    Per il Real Madrid: I Blancos, su indicazione di José Mourinho, hanno aperto il mercato con un colpo a sorpresa. Avevano già investito molto lo scorso anno per riportare Álvaro Carreras dal Benfica, ma questo non li ha fermati dal pagare una cifra elevata per Cucurella, indicato come priorità dal nuovo-vecchio tecnico. Sessanta milioni sono tanti per una società solitamente parsimoniosa, e il club si aspetta un ritorno immediato da un giocatore il cui rendimento è calato negli ultimi mesi. Cucurella compirà 28 anni a luglio: quanti anni al top potrà ancora garantire? Ha comunque le caratteristiche di un giocatore “alla Mourinho”, con energia e aggressività. Ora il Real ha quattro terzini sinistri (Cucurella, Carreras, Mendy e Fran García), quindi qualcuno partirà. Voto: C

    Per Cucurella: Il diretto interessato è il principale beneficiario dell’operazione. Ha lasciato un Chelsea in difficoltà per approdare in uno dei club più grandi al mondo nel pieno della sua carriera. Voleva tornare in Spagna, essendo deluso dalla gestione dei Blues, e nonostante l’interesse dell’Atletico tutti si aspettavano che finisse al Real. Non sorprende che l’affare sia stato chiuso in fretta: Cucurella ha detto sì appena chiamato dal Real. Scelto da Mourinho, può diventare un giocatore chiave, mentre Carreras dovrebbe alternarsi con lui. Considerato l’investimento, dovrà però brillare subito per evitare le critiche dei tifosi, che non perdonano errori a un ex Barcellona. Voto: A

    Krishan Davis


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  • Andy RobertsonGetty Images

    5 giugno: Andy Robertson (dal Liverpool al Tottenham, a titolo gratuito)

    Per il Liverpool è un addio emozionante. Robertson, acquistato dall’Hull City nel 2017 per 8 milioni di sterline, è stato uno dei migliori acquisti della storia del club e, al culmine della carriera, il miglior terzino sinistro al mondo. A 32 anni l'età si fa sentire e il Liverpool, già la scorsa estate, ha preso Milos Kerkez per sostituirlo; in inverno avrebbe ceduto Robertson se fosse riuscito a riportare Kostas Tsimikas dalla Roma. Tuttavia Kerkez non si è ancora ambientato ad Anfield e, durante la difficile stagione 2025-26, è emerso che esperienza, tenacia e personalità di Robertson mancheranno molto. I tifosi temono che, con l’addio di Salah, il livello della squadra calerà ancora. Voto: D

    Per il Tottenham: mossa sorprendente. Gli Spurs lo volevano già a gennaio, ma la scelta sembrava superflua. La rosa soffre di qualità e profondità in altri ruoli, non certo in quello di terzino sinistro: Ben Davies era infortunato, ma restano Destiny Udogie, Djed Spence e il giovane Souza. L’idea era di aggiungere esperienza a uno spogliatoio in difficoltà, sostenendo il nuovo tecnico Roberto De Zerbi. Arriva a parametro zero, ma resta il dubbio che fosse davvero necessario. Voto: C

    Per Robertson: Una scelta sorprendente. È comprensibile che a gennaio volesse lasciare il Liverpool, dove era diventato seconda scelta dietro a un giocatore non brillantissimo e desiderava giocare in Premier League in vista dei Mondiali, cosa che gli Spurs sembravano poter garantirgli. Alla fine ha giocato più del previsto nella seconda parte di stagione, quindi arriva in Nord America in discreta forma. Non è mai stato vicino a restare ad Anfield, visto che il Liverpool non gli ha offerto il rinnovo. Aveva altre opzioni, Juventus in primis, perciò sorprende la scelta di un club che ha rischiato la retrocessione fino all’ultima giornata. Oggi, però, con De Zerbi in panchina, il progetto Spurs può sembrare più stimolante. Resta da vedere se a Londra giocherà più che a Liverpool. Voto: C

    Mark Doyle

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  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 giugno: Ederson dall'Atalanta al Manchester United per 35 milioni di sterline.

    Per l'Atalanta si tratta dell'ennesima conferma del suo brillante modello di business. Acquistato dalla Salernitana nel 2022 per circa 23 milioni di euro, Ederson potrebbe ora fruttare il doppio, bonus inclusi, se ceduto allo United dopo quattro stagioni eccellenti culminate con la vittoria dell'Europa League. Sostituirlo non sarà facile, ma è ciò che l'Atalanta sa fare: scovare talenti e cederli al miglior offerente dopo poche stagioni. L’Atletico Madrid era interessato, ma l’Atalanta ha tenuto il prezzo e lo United ha accettato di pagare per un giocatore con un anno di contratto. Un altro colpo di un eccellente team di reclutamento. Voto: A

    Per lo United: acquisto sensato per un club spesso imprevedibile sul mercato. Con Casemiro partito, i Red Devils cercavano un nuovo centrocampista e hanno scelto un profilo simile: un altro brasiliano bravo in interdizione e costruzione. Il valore di Ederson è calato nell'ultimo anno, tanto che non è stato convocato da Ancelotti per i Mondiali, a differenza di Casemiro. Il suo valore era però legato alla guida di Gian Piero Gasperini, che lo considerava il perno della squadra capace di battere il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso nella finale di Europa League 2024. In passato era stato accostato a Liverpool e Manchester City; se ritrova quella forma, può formare una coppia di centrocampo efficace con Kobbie Mainoo. Non sarà il miglior Casemiro, ma è comunque un passo avanti rispetto a Manuel Ugarte. Voto: B+

    Per Ederson: il grande trasferimento che meritava. Da tempo desiderava la Premier League e ora potrà esprimersi in un campionato adatto alle sue caratteristiche: abile nel recupero palla, bravo nel possesso e pericoloso in area. Certo, qualcuno preferirebbe vederlo all’Atletico di Simeone, ma Michael Carrick, già ottimo mediano, sembra aver riportato un po’ di stabilità a Old Trafford. Ha le qualità per imporsi a Old Trafford e tornare in Nazionale. Voto: A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 maggio: Anthony Gordon (dal Newcastle al Barcellona, 80 milioni di euro)

    Per il Newcastle: un cambio di rotta netto. La scorsa estate il club ha lottato per trattenere Alexander Isak, poi lo ha lasciato andare al Liverpool. Meglio sarebbe stato cederlo subito, perché il suo malumore ha pesato su Howe e sulla squadra. Così, per evitare nuovi malumori, ha ceduto anche Gordon incassando una cifra record. L’attaccante è bravo e versatile, ma non ha ancora dimostrato di valere 69 milioni. Ora il Newcastle deve reinvestire bene quei soldi: ha già sperperato il ricavato di Isak e, senza Champions, convincere i top player sarà difficile. I Magpies non possono più offrire la Champions League, e il loro 12° posto in Premier, sommato alla voglia di Gordon di seguire Isak, mostra che il club non è più una minaccia per l’élite inglese sotto proprietari sauditi sempre più distanti. Voto: B-

    Per il Barcellona: un segnale preoccupante. I blaugrana, alle prese da tempo con i vincoli finanziari della Liga, appena sistemato il bilancio spendono subito 80 milioni per Gordon: un cattivo segno. L’inglese è versatile e utile in tutti i ruoli d’attacco, e pressa come una macchina, cosa che non si può dire di Marcus Rashford. È comprensibile che Hansi Flick abbia dato il via libera all’operazione. Tuttavia, è innegabile che il Barcellona abbia pagato troppo. Un buon Mondiale potrebbe giustificare parzialmente la cifra, e si sottolinea che l’attaccante ha segnato 10 gol in Champions quest’anno, ma sei reti sono arrivate contro Qarabag e Union Saint-Gilloise, metà su rigore. Negli ultimi 60 match in Premier ha segnato solo 12 volte: media più realistica per i tifosi blaugrana. Pur offrendo a Flick un’ala adatta e costando meno di Rashford, l’acquisto sembra eccessivo. Voto: C+

    Per Gordon: un sogno realizzato. Nonostante prestazioni altalenanti in Premier League negli ultimi due anni, il giocatore ha ottenuto il trasferimento in un grande club che corteggiava da tempo. Ha ammesso di essere stato tentato dai contatti col Liverpool, squadra della sua città, e in un primo momento sembrava diretto al Bayern Monaco. I bavaresi hanno esitato per il costo, e qui sta la sfida: con l’eventuale arrivo di Julian Álvarez, su di lui peserà l’obbligo di giustificare l’investimento. Gordon dovrà conquistarsi un posto da titolare in un attacco stellare, e non sarà facile: basta chiedere a Rashford, esubero nonostante 28 gol+assist all’esordio. Ma il 25enne stenta a credere alla sua fortuna: lascerà Anthony Elanga per giocare accanto a Lamine Yamal. Voto: A

    Mark Doyle

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