Per il Napoli un nuovo modulo e nuovi ballottaggi: Neres, Lang e Politano, in vista della Roma in tre per due maglie

Si giocherà allo stadio Olimpico, dove la Roma ospiterà domenica sera il Napoli, la partita probabilmente più attesa del tredicesimo turno di Serie A.
Una sfida che metterà in palio punti pesantissimi non solo per le due squadre, ma per l’intero campionato. Sebbene infatti sia presto per parlare di scatto Scudetto, non ci sono dubbi sul fatto che ad affrontarsi saranno due compagini che sembrano destinate ad essere protagoniste nella corsa che porta al titolo.
I giallorossi si presenteranno all’appuntamento da primi in classifica e galvanizzati dagli ultimi risultati, i partenopei sono distanziati di due lunghezze e puntano dunque a quel risultato che potrebbe dire sorpasso.
Una gara di cartello, da quelle da vivere tutte d’un fiato, che il Napoli giocherà con l’ennesima veste diversa della sua stagione. I tanti infortuni hanno costretto Conte a lavorare di fantasia e a ridisegnare la sua squadra con un 3-4-3 a trazione offensiva che nelle ultime uscite ha funzionato benissimo.
Il tridente offensivo è diventato l’antidoto a un’infermeria sempre più piena e, nel momento di massima difficoltà, sono stati Lang e Neres i protagonisti inaspettati di una sorta di piccola rinascita.