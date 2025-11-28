Per il Napoli un nuovo modulo e nuovi ballottaggi: Neres, Lang e Politano, in vista della Roma in tre per due maglie

David Neres e Lang sono stati schierati dal 1’ nelle ultime due uscite giocate con il 3-4-3 e le risposte date da entrambi sono state più che positive.

Hanno trascinato il Napoli nell’importantissima sfida di campionato contro l’Atalanta (doppietta per il brasiliano e primo goal in azzurro per l’olandese) ed hanno poi dato un ottimo contributo anche contro il Qarabag in Champions League.

Neres aveva avuto più spazio in stagione, grazie alla sua miglior conoscenza del calcio italiano, ma anche a quella duttilità che gli consente di agire in ogni posizione dell’arco offensivo; di Lang invece a un certo punto sembravano essersi perse le tracce, tanto che in molti avevano già iniziato a pensare ad un acquisto fondamentalmente sbagliato.

L’ex PSV ha vissuto una prima parte di stagione tra panchina e spezzoni di partita, ma appena ha avuto i minuti necessari a disposizione ha fatto capire perché per tanti anni è stato considerato uno dei migliori prospetti del calcio europeo.

In questa fase Conte non sembra poter rinunciare ad entrambi e a farne le spese potrebbe essere Politano, ovvero uno degli uomini che ad inizio campionato sembravano destinati ad un ruolo da titolare inamovibile.