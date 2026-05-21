Pep Guardiola ha trasformato il Manchester City in una potenza europea, ma l'ingaggio di Enzo Maresca potrebbe essere un rischio

Un tempo impensabile, ora è realtà: Pep Guardiola si appresta a chiudere un decennio trionfale all’Etihad Stadium.
L’amato allenatore dovrebbe lasciare alla fine della stagione, concludendo un’era rivoluzionaria per il City e per il calcio inglese. Un’impresa difficile da eguagliare, ma l’ex tecnico del Chelsea Enzo Maresca è già pronto a subentrare.
La successione sembra un percorso già scritto: Maresca è l’unico candidato per sostituire Guardiola, che torna al suo primo club. Ma la scelta divide, perché dovrà sostituire un tecnico di altissimo livello.
Sostenuto dalle risorse illimitate dello sceicco Mansour e dell’Abu Dhabi Group, Guardiola ha garantito un successo senza precedenti all’Etihad, vincendo almeno un trofeo in nove delle sue dieci stagioni, tra cui la prima Champions League del club nel 2023 e, sabato scorso, la FA Cup contro il Chelsea, per un totale di 17 titoli importanti.
Un allenatore quasi impossibile da sostituire, e per Maresca, che torna nel club dove ha iniziato la sua carriera in panchina, il compito non sarà facile.