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Enzo Maresca Pep Guardiola GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Pep Guardiola ha trasformato il Manchester City in una potenza europea, ma l'ingaggio di Enzo Maresca potrebbe essere un rischio

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P. Guardiola
E. Maresca
Premier League
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Manchester City vs Aston Villa

Il Manchester City rischia molto scegliendo Enzo Maresca come successore di Pep Guardiola, pronto a lasciare la squadra che ha contribuito a fare diventare una potenza europea.

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Un tempo impensabile, ora è realtà: Pep Guardiola si appresta a chiudere un decennio trionfale all’Etihad Stadium.

L’amato allenatore dovrebbe lasciare alla fine della stagione, concludendo un’era rivoluzionaria per il City e per il calcio inglese. Un’impresa difficile da eguagliare, ma l’ex tecnico del Chelsea Enzo Maresca è già pronto a subentrare.

La successione sembra un percorso già scritto: Maresca è l’unico candidato per sostituire Guardiola, che torna al suo primo club. Ma la scelta divide, perché dovrà sostituire un tecnico di altissimo livello.

Sostenuto dalle risorse illimitate dello sceicco Mansour e dell’Abu Dhabi Group, Guardiola ha garantito un successo senza precedenti all’Etihad, vincendo almeno un trofeo in nove delle sue dieci stagioni, tra cui la prima Champions League del club nel 2023 e, sabato scorso, la FA Cup contro il Chelsea, per un totale di 17 titoli importanti.

Un allenatore quasi impossibile da sostituire, e per Maresca, che torna nel club dove ha iniziato la sua carriera in panchina, il compito non sarà facile.

  • Pep Guardiola Champions League trophy Manchester City 2023Getty

    DIECI ANNI DI VITTORIE

    I manager di lungo corso sono rari oggi, tra continui ingaggi e esoneri alla ricerca di un successo duraturo. Ma Guardiola ha costruito una dinastia all’Etihad Stadium in un decennio straordinario e lascerà alle sue condizioni.

    Dopo un esordio altalenante che portò al terzo posto in Premier League nel 2016-17, a circa 15 punti dal Chelsea campione, il suo City ha dominato il campionato inglese. Ora vanta anche otto coppe nazionali.

    Grazie a campioni come Kompany, Silva, Agüero, De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri e Haaland, i Citizens hanno vinto il titolo nel 2018 e 2019, poi quattro volte di fila dal 2021 al 2024.

    Il momento più alto è arrivato nel 2023: la squadra ha vinto la prima Champions League battendo l'Inter a Istanbul e ha chiuso l'anno con uno storico Triplete.

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  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-CRYSTAL PALACEAFP

    INSOSTITUIBILE

    Prima di parlare di Maresca, è utile ricordare che sostituire Guardiola è un compito arduo per i dirigenti del City, quasi impossibile. Il tecnico catalano è stato definito un «genio» da lunedì, quando è trapelata la notizia della sua partenza, e a ragione: non ci sarà mai un altro allenatore come lui.

    Ispirato dal mentore Johan Cruyff, Guardiola ha portato innovazione e intensità uniche nel calcio moderno, lasciando un’impronta indelebile sul City e sul calcio inglese, dove le sue tattiche basate sul possesso palla, dal tiki-taka ai terzini invertiti, sono state ampiamente copiate a ogni livello.

    Maresca, come l’allenatore dell’Arsenal campione della Premier League Mikel Arteta e molti altri, è uno dei tanti discepoli di Pep. La sua influenza è incommensurabile.

    E poi ci sono i trofei: con Guardiola la vittoria è diventata abitudine, tanto che diamo per scontato che il City ne conquisti uno ogni stagione, come infatti accade dal suo arrivo. Replicare un successo così costante sarà durissima.

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  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    LA BASE PER IL SUCCESSO

    Guardiola ha posto le basi per futuri successi, chiunque lo sostituisca. Nelle ultime sessioni di mercato ha rinnovato la rosa, ormai logora nel 2024-25, creando un gruppo giovane pronto a guidare il club.

    I veterani De Bruyne, Ederson, Kyle Walker e Ilkay Gundogan sono stati sostituiti da giovani come Rayan Cherki, Gianluigi Donnarumma, Abdukodir Khusanov e Tijjani Reijnders, ancora lontani dal loro apice.

    Nel mercato di gennaio di questa stagione il City ha colpito ancora con gli acquisti di Antoine Semenyo e Marc Guehi, già decisivi nella rincorsa all'Arsenal.

    Dal vivaio, Nico O'Reilly è la rivelazione della Premier League 2025-26: terzino-centrocampista di grande atletismo e versatilità, già pronto a diventare un punto fermo per Guardiola.

  • FBL-EUR-C1-MANCHESTER CITY-TRAININGAFP

    IL PASSATO DI MARESCA CON GUARDIOLA

    Maresca ha molto da fare, ma è già noto a molti giocatori per il suo precedente ruolo al club sotto Guardiola. Ex centrocampista di Juventus e Siviglia, ha iniziato ad allenare nel settore giovanile, vincendo la Premier League 2 con l’Under 23 del City nel 2020-21.

    Dopo una breve e infruttuosa esperienza come allenatore del Parma in Italia, è tornato all’Etihad Campus nel giugno 2022 come assistente di Guardiola, imparando da vicino dal suo mentore.

    Nella stagione 2022-23 il City ha conquistato il Triplete e la sua reputazione è cresciuta. In estate il Leicester, appena retrocesso, lo ha chiamato; dopo aver vinto il Championship, un anno dopo è stato il Chelsea a scommettere su di lui.

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  • Pep Guardiola Enzo Maresca Manchester CityGetty Images

    "ALLENATORE GRAZIE A PEP"

    Già ai tempi del Chelsea, rivale del City, Maresca definiva Guardiola un «genio», rivelando che la sua carriera da allenatore era nata grazie a lui.

    "Ho deciso di diventare allenatore grazie alla squadra di Pep, il Barcellona di tanti anni fa", ha ammesso l'anno scorso. "Nessuno, a mio avviso, può essere paragonato a quel Barcellona e a Pep. Hanno cambiato il calcio in Spagna: tutti volevano giocare come loro.

    Quando è arrivato in Germania, tutti hanno cercato di imitarlo; lo stesso è successo in Inghilterra, club e nazionale. Negli ultimi 20-25 anni ha cambiato il calcio, nessuno è paragonabile a lui”.

    Anche Guardiola ha elogiato il suo ex collega: “Enzo Maresca è uno dei migliori allenatori al mondo e il lavoro che ha fatto al Chelsea non riceve abbastanza credito. Vincere il Mondiale per Club, la Conference League e ottenere la qualificazione alla Champions con una squadra giovane è eccezionale”.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München: Quarter-final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    LE ALTERNATIVE A MARESCA

    I tifosi del City si chiedono perché la successione sia già decisa, nonostante il sostegno di Guardiola e il passato di Maresca nel club. Il club ha i mezzi per scegliere un altro tecnico di livello, e nomi come Xabi Alonso, Andoni Iraola o Xavi sembravano più affascinanti; il primo però ha appena firmato per il Chelsea.

    Ci sono altri due discepoli di Guardiola che brillano: Luis Enrique, che punta alla seconda Champions consecutiva col PSG e potrebbe lasciare nel 2027, e…

    Poi c’è Kompany, ex capitano leggendario del City, che sta facendo giocare al Bayern Monaco uno dei migliori calcio d’Europa: difficile che il club inglese non ci abbia fatto un pensierino, pur con il suo impegno a lungo termine in Baviera.

    Considerate le alternative, Maresca appare come una scelta sicura e a basso costo, anche se il City potrebbe dover versare un indennizzo al Chelsea.


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  • Enzo Maresca Chelsea GFXGOAL

    ALTI E BASSI COL CHELSEA

    Tuttavia, resta da vedere se un discepolo di Guardiola potrà eguagliarne il successo all’Etihad. Maresca arriva con una reputazione ben diversa da quella del suo predecessore nel 2016 e il suo stile più lento potrebbe suscitare dubbi.

    La sua esperienza al Chelsea è stata turbolenta: nella stagione d’esordio i Blues sembravano in lotta per il titolo, ma un inverno difficile li ha fatti scivolare dal secondo al quarto posto, a 15 punti dalla vetta.

    Ha comunque vinto la Conference League e, sorpresa, la Coppa del Mondo per club battendo il PSG in finale.

    Quel trionfo, celebrato a Stamford Bridge, non è bastato a evitare l’esonero il 31 dicembre: con una sola vittoria nelle ultime sette gare e la squadra al settimo posto, Maresca ha lasciato la panchina.

    Nonostante sembrasse destinato a restare, il un rapporto con la dirigenza si era ormai incrinato. In una conferenza stampa, ha criticato i superiori per le loro ingerenze, per gli errori di mercato e per non avergli offerto un nuovo contratto dopo i successi precedenti.

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-TRAININGAFP

    UN NUOVO INIZIO

    Oggi Chelsea e Manchester City sono squadre molto diverse. Lontano dal caotico ambiente di Stamford Bridge, Maresca potrebbe esprimere al meglio il suo calcio. Avrà il sostegno della dirigenza nel mercato e garantirà continuità con il suo gioco di possesso, basato su terzini invertiti, lezione appresa da Guardiola.

    Allenatore serio e impassibile in conferenza, il 46enne non ha il carisma di Guardiola e i tifosi del Chelsea non lo hanno mai amato come Tuchel o Conte. Maresca però mostra la stessa intensità, cura dei dettagli, voglia di vincere e capacità di unire lo spogliatoio.

    La sua conoscenza del City e dei giovani sarà preziosa nell’avvio di questa nuova era all’Etihad.

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