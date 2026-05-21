Pep Guardiola ha trasformato il Manchester City in una potenza europea, ma l'ingaggio di Enzo Maresca potrebbe essere un rischio

Prima di parlare di Maresca, è utile ricordare che sostituire Guardiola è un compito arduo per i dirigenti del City, quasi impossibile. Il tecnico catalano è stato definito un «genio» da lunedì, quando è trapelata la notizia della sua partenza, e a ragione: non ci sarà mai un altro allenatore come lui.

Ispirato dal mentore Johan Cruyff, Guardiola ha portato innovazione e intensità uniche nel calcio moderno, lasciando un’impronta indelebile sul City e sul calcio inglese, dove le sue tattiche basate sul possesso palla, dal tiki-taka ai terzini invertiti, sono state ampiamente copiate a ogni livello.

Maresca, come l’allenatore dell’Arsenal campione della Premier League Mikel Arteta e molti altri, è uno dei tanti discepoli di Pep. La sua influenza è incommensurabile.

E poi ci sono i trofei: con Guardiola la vittoria è diventata abitudine, tanto che diamo per scontato che il City ne conquisti uno ogni stagione, come infatti accade dal suo arrivo. Replicare un successo così costante sarà durissima.