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Pellegrino sostituito all'intervallo di Udinese-Parma: infortunio o scelta tecnica di Cuesta? I motivi del cambio
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SCELTA TECNICA O INFORTUNIO? I MOTIVI DEL CAMBIO DI PELLEGRINO
Cuesta è stato costretto a sostituire Pellegrino nel corso dell'intervallo a causa di un problema fisico.
Non una scelta tecnica, dunque, bensì un cambio forzato.
COSA SI È FATTO PELLEGRINO?
Pellegrino è rimasto a terra due volte nel corso del primo tempo, in entrambe le occasioni con l’intervento dello staff medico.
La prima dopo uno scontro con Ndiaye, avvenuto nel tentativo di colpire di testa un pallone conteso. La seconda, più delicata, in un duello con Kristensen: durante una ripartenza degli emiliani, l’attaccante ha scaricato il pallone ma il difensore, nello slancio, lo ha colpito con la spalla alla testa, facendolo crollare a terra in modo violento.
L’argentino è riuscito a restare in campo fino all’intervallo, ma negli spogliatoi ha accusato giramenti di testa, costringendo Cuesta alla sostituzione.
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CHI AL SUO POSTO?
Al posto del numero 9 argentino, Cuesta ha scelto di mandare in campo il francese Nesta Elphege.
Dopo la prima da titolare contro il Napoli, impreziosita da un assist per Strefezza, il classe 2001 ha subito confermato le buone sensazioni, trovando il gol del vantaggio con una grande giocata.