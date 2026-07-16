Mateo Pellegrino più Kolo Muani. Sarebbe questo il piano della Juventus, che punta a una rivoluzione sul mercato dal punto di vista offensivo. Perduto Vlahovic, il cui contratto è ormai scaduto a fine giugno, i bianconeri hanno deciso di non concentrarsi su un unico obiettivo: il primo nome resta quello di Kolo Muani, ma nelle ultime ore sta prendendo sempre più quota quello di Pellegrino del Parma, punta argentina che ha fatto molto bene con gli emiliani nell’ultima stagione di Serie A.
Pellegrino più Kolo Muani: perchè la Juventus sta provando il doppio colpo offensivo
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PELLEGRINO-JUVENTUS: IL PUNTO
Pellegrino è vicino alla Juventus. Nelle ultime ore gli agenti hanno incontrato il club bianconero, manifestando la piena convinzione dell’argentino di trasferirsi a Torino. Adesso la società piemontese sta lavorando con il Parma, proprietario del suo cartellino, per trovare la definitiva quadra per portare Pellegrino in maglia bianconera.
Le parti, comunque, non sono eccessivamente distanti e una fumata bianca potrebbe arrivare a breve, regalando a Spalletti un profilo interessante per il reparto avanzato.
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QUANTO COSTA MATEO PELLEGRINO
Pellegrino ha un valore, secondo il Parma, di 28-30 milioni di euro. Inizialmente i crociati non hanno aperto all’addio in prestito, ma l’offerta della Juve potrebbe aver convinto gli emiliani: si dovrebbe trattare un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento delle coppe europee nella prossima stagione. Le cifre, come detto, sfiorerebbero i 30 milioni fra prestito, bonus e acquisto definitivo.
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L’ARGENTINO AL FIANCO DI KOLO MUANI?
Pellegrino, va detto, non esclude Kolo Muani. Nella mente della Juventus, il francese del PSG resta la prima scelta per l’attacco. La proposta di 35 milioni più corposa percentuale sulla futura rivendita è già stata recapitata al club bicampione d’Europa. L’eventuale arrivo dal Parma del centravanti argentino, dunque, non cambierebbe la priorità che Kolo Muani, dopo un anno al Tottenham, ha nella gerarchia di mercato della dirigenza bianconera.
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TANTE SOLUZIONI POSSIBILI
Qualora il doppio colpo di concretizzasse, la Juve si ritroverebbe con un attacco nuovo di zecca. In caso sia Kolo Muani che Pellegrino giungessero in bianconero, sarebbero poi molte le soluzioni possibili per Spalletti. Quella di un tandem congiunto fra i due, con Kolo Muani a svariare e Pellegrino a presidiare l’area; ma anche l’ipotesi in cui Pellegrino potrebbe essere un sostituto interessante da inserire a gara in corso. Senza considerare che quest’anno, la Juve affronterà, oltre al campionato, anche l’Europa League.
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