Pellegrino più Kolo Muani: perchè la Juventus sta provando il doppio colpo offensivo

Mateo Pellegrino più Kolo Muani. Sarebbe questo il piano della Juventus, che punta a una rivoluzione sul mercato dal punto di vista offensivo. Perduto Vlahovic, il cui contratto è ormai scaduto a fine giugno, i bianconeri hanno deciso di non concentrarsi su un unico obiettivo: il primo nome resta quello di Kolo Muani, ma nelle ultime ore sta prendendo sempre più quota quello di Pellegrino del Parma, punta argentina che ha fatto molto bene con gli emiliani nell’ultima stagione di Serie A.



