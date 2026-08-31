Pellegrino, Beto, Gnonto, Njie, Mastantuono: chi gioca titolare nell'attacco della Fiorentina e la situazione Gudmundsson

Il campo, fino a questo momento, non ha dato ragione alle scelte dirigenziali: 0-4 a Roma alla prima giornata, 0-3 contro il Frosinone alla seconda. Sette goal al passivo, nessuno segnato, un disastro totale.
Eppure la Fiorentina non sta smettendo di concludere operazioni di mercato. E in poche ore ha chiuso sia per Norberto Beto che per Willy Gnonto, il primo in arrivo a titolo definitivo dall'Everton e il secondo in prestito dal Leeds.
I due si aggiungono agli elementi già acquistati in attacco nell'ambito di una vera e propria rivoluzione: Mateo Pellegrino, Franco Mastantuono e Alieu Njie, quest'ultimo ufficializzato domenica.
Come giocherà dunque la nuova Fiorentina di Grosso dopo gli ultimi colpi di mercato? Quali saranno le gerarchie offensive dell'ex allenatore del Sassuolo.
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