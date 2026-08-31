Pellegrino, Beto, Gnonto, Njie, Mastantuono: chi gioca titolare nell'attacco della Fiorentina e la situazione Gudmundsson

Il vero punto interrogativo è dalla parte opposta, a sinistra. Dove al momento gioca Albert Gudmundsson, una situazione che però è destinata a cambiare dopo la chiusura del mercato estivo.

L'islandese è infatti vicino all'addio: piace alla Lazio, dove si giocherebbe il posto con Zaccagni, ma anche al Bologna in caso di partenza di Rowe. Il suo posto verrà preso da due elementi: Alieu Njie, già ufficiale dal Torino, e l'ex Nazionale azzurro Willy Gnonto, di ritorno in Italia dopo l'esperienza inglese con il Leeds United.

Njie ha già dimostrato di avere ottime qualità e un futuro di prim'ordine al Toro, pur giocando a sprazzi. E si è guadagnato le attenzioni e la stima del mercato, dentro e fuori dai confini italiani. Al momento sembra partire avanti rispetto a Gnonto, ma si tratta di un altro ballottaggio da tenere particolarmente d'occhio.

Chi non farà l'esterno offensivo, o il trequartista alle spalle del centravanti, è invece Arthur Atta: l'ex giocatore dell'Udinese ha giocato lì a Roma, ma poi ha arretrato la propria posizione contro il Frosinone. Grosso, del resto, ha già dichiarato di considerarlo una mezzala.