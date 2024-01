Pellegrino alla Salernitana, corsa contro il tempo: Milan in contatto con la FIFA

Il trasferimento è a rischio perché il difensore del Milan e ex Platense non potrebbe giocare per un terzo club nella stessa stagione.

E' un vero e proprio caso quello che si è aperto riguardo al futuro di Marco Pellegrino, difensore di proprietà del Milan. Sul centrale argentino, infatti, è forte e concreto l'interesse della Salernitana, con la dirigenza campana, capitanata da Walter Sabatini, che ha individuato in lui il rinforzo ideale per il reparto arretrato di Filippo Inzaghi. Tutto apparentemente in discesa, dunque, se non fosse che il classe 2002, nel 2023 ha vestito la maglia del Platense (club dal quale è stato prelevato dal Milan) e che quindi in caso di passaggio alla Salernitana andrebbe a rappresentare il terzo club nel corso della stessa stagione. Una mossa vietata dal regolamento e che a questo punto mette a serio rischio la chiusura dell'affare. L'articolo prosegue qui sotto