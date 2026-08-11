Pellegrino alla Fiorentina, trattativa chiusa col Parma: sarà titolare? E quale futuro per Kean?

La Fiorentina ha in rosa Moise Kean e fa filtrare l'assoluta volontà di trattenerlo. Sul bomber c'era l'interesse del Como, ma una sua permanenza con l'arrivo di Pellegrino e senza coppe europee da giocare a metà settimana, oltre che con la grande ambizione dimostrata in quest'estate, con il fatto che Kean sta recuperando da un problema alla tibia di notevole entità.