La Fiorentina ha chiuso per Mateo Pellegrino dal Parma: l'arrivo di Romero dal Tigre nella rosa dei crociati era un indizio importante, ma adesso, come riporta Fabrizio Romano, c'è anche la fumata bianca per l'ariete argentino che Paratici aveva prima bloccato in caso di partenza di Kean, poi chiuso per affiancarlo al bomber astigiano.
Pellegrino alla Fiorentina, trattativa chiusa col Parma: sarà titolare? E quale futuro per Kean?
I DETTAGLI
Tutto fatto con giocatore e agente, adesso sono in chiusura anche gli accordi col Parma per un colpo da 20 milioni di euro che libererà Roberto Piccoli verso il Bologna, che a propria volta dovrebbe cedere Thijs Dallinga al Colonia in Germania.
PELLEGRINO CON KEAN E SENZA EUROPA
La Fiorentina ha in rosa Moise Kean e fa filtrare l'assoluta volontà di trattenerlo. Sul bomber c'era l'interesse del Como, ma una sua permanenza con l'arrivo di Pellegrino e senza coppe europee da giocare a metà settimana, oltre che con la grande ambizione dimostrata in quest'estate, con il fatto che Kean sta recuperando da un problema alla tibia di notevole entità.
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SARA' TITOLARE AL PARMA?
Sicuramente la Fiorentina ha fatto un grande investimento per Pellegrino, così come aveva fatto un anno fa per Piccoli.
Nel 4-3-3 o 4-2-3-1 di Grosso, però, c'è spazio per una sola punta, che sta bene è senza dubbio Moise Kean.
Pellegrino sarà quindi la prima alternativa all'ex Juventus, un giocatore comunque totalmente diverso per caratteristiche, che potrà giocare anche insieme a Kean a gara in corso.
Un altro colpo che certifica le grande ambizioni della Fiorentina di quest'anno, che vuole una rosa ampia per puntare all'Europa.
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