Pellegrini torna per il derby della verità: la Lazio è la sua vittima preferita, tra il goal dell’andata e un futuro alla Roma ancora tutto da decidere

La Roma ritrova uno dei suoi uomini più rappresentativi nel momento decisivo della stagione. Pellegrini ha smaltito la lesione al flessore che lo aveva costretto a fermarsi nelle ultime settimane e punta con decisione alla convocazione per il derby.

Le sensazioni arrivate dagli ultimi allenamenti sono positive e il giocatore vuole esserci a tutti i costi nella partita che può indirizzare la corsa europea dei giallorossi.

Il recupero dell’ex capitano rappresenta una notizia importante anche sul piano tecnico. In una stagione vissuta tra alti e bassi, Pellegrini ha continuato a garantire qualità, inserimenti e personalità nelle gare più pesanti, soprattutto nelle stracittadine, dove spesso è riuscito a incidere nei momenti chiave.



