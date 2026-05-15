Pellegrini torna per il derby della verità: la Lazio è la sua vittima preferita, tra il goal dell’andata e un futuro alla Roma ancora tutto da decidere

Il derby come punto di ripartenza, forse come spartiacque definitivo della stagione e, chissà, anche della carriera romanista di Lorenzo Pellegrini.
Dopo settimane complicate, tra l’infortunio al flessore accusato a metà aprile e le voci sempre più insistenti di un possibile addio a fine stagione, il capitano giallorosso è pronto a tornare a disposizione proprio per la sfida più sentita della Capitale.
Una partita che vale la corsa Champions, ma che per Pellegrini rappresenta molto di più. Contro la Lazio il numero 7 ha spesso trovato energie speciali, trasformandosi nei momenti più delicati.
E adesso, mentre il club riflette sul suo futuro, il derby può diventare ancora una volta il palcoscenico ideale per rilanciare la sua storia in giallorosso.