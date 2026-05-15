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AS Roma v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Pellegrini torna per il derby della verità: la Lazio è la sua vittima preferita, tra il goal dell’andata e un futuro alla Roma ancora tutto da decidere

Serie A
Roma vs Lazio
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Smaltito l’infortunio, il capitano giallorosso punta la Lazio: è la squadra a cui ha segnato di più. E il rinnovo ora non è più impossibile.

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Il derby come punto di ripartenza, forse come spartiacque definitivo della stagione e, chissà, anche della carriera romanista di Lorenzo Pellegrini.

Dopo settimane complicate, tra l’infortunio al flessore accusato a metà aprile e le voci sempre più insistenti di un possibile addio a fine stagione, il capitano giallorosso è pronto a tornare a disposizione proprio per la sfida più sentita della Capitale.

Una partita che vale la corsa Champions, ma che per Pellegrini rappresenta molto di più. Contro la Lazio il numero 7 ha spesso trovato energie speciali, trasformandosi nei momenti più delicati.

E adesso, mentre il club riflette sul suo futuro, il derby può diventare ancora una volta il palcoscenico ideale per rilanciare la sua storia in giallorosso.

  • IL RITORNO DOPO L’INFORTUNIO

    La Roma ritrova uno dei suoi uomini più rappresentativi nel momento decisivo della stagione. Pellegrini ha smaltito la lesione al flessore che lo aveva costretto a fermarsi nelle ultime settimane e punta con decisione alla convocazione per il derby.

    Le sensazioni arrivate dagli ultimi allenamenti sono positive e il giocatore vuole esserci a tutti i costi nella partita che può indirizzare la corsa europea dei giallorossi.

    Il recupero dell’ex capitano rappresenta una notizia importante anche sul piano tecnico. In una stagione vissuta tra alti e bassi, Pellegrini ha continuato a garantire qualità, inserimenti e personalità nelle gare più pesanti, soprattutto nelle stracittadine, dove spesso è riuscito a incidere nei momenti chiave.


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  • IL DERBY, LA LAZIO E GOAL PESANTI

    Tra Pellegrini e la Lazio esiste un legame particolare. I biancocelesti sono infatti, insieme a Udinese e Bologna, la squadra contro cui il centrocampista ha segnato di più in carriera: quattro reti complessive che raccontano quanto il derby riesca ad accenderlo.

    L’ultimo centro è arrivato nella gara d’andata. Uno dei momenti simbolo della sua stagione.

    Due goal decisivi nelle ultime tre stracittadine confermano una tendenza chiara: quando la pressione sale, Pellegrini tende ad esaltarsi. Anche nei periodi più difficili, quando intorno a lui si moltiplicavano dubbi e critiche, il derby è diventato il rifugio perfetto per ritrovare leadership e centralità.

    Per questo la sfida contro la Lazio assume oggi un significato ancora più forte. Potrebbe essere il derby del rilancio, ma anche l’ultimo da protagonista con la maglia della Roma se le questioni contrattuali non dovessero trovare una soluzione nelle prossime settimane.


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  • ULTIMO DERBY? FUTURO DA SCRIVERE

    Fino a poco tempo fa l’addio sembrava lo scenario più probabile. Il rendimento discontinuo, il peso dell’ingaggio e la necessità del club di ridurre i costi avevano alimentato l’ipotesi di una separazione a fine stagione. Oggi, però, il quadro appare meno netto.

    Gasperini, che considera Pellegrini un elemento prezioso per duttilità ed esperienza, starebbe spingendo per la permanenza del centrocampista.

    Il nodo principale resta quello economico: il contratto in scadenza dovrà essere ridiscusso e la Roma chiederà un sacrificio importante, con l’ingaggio destinato a scendere dai 6 milioni attuali a circa 3,5.

    Il confronto decisivo tra le parti è previsto a fine mese, ma filtra un cauto ottimismo. Pellegrini, cresciuto nel vivaio giallorosso e profondamente legato all’ambiente romanista, non ha mai nascosto il desiderio di restare.

    Ecco perché il derby può trasformarsi anche in un messaggio al club e ai tifosi: la voglia di essere ancora centrale nella Roma del futuro passa prima di tutto dalla partita che a lui, più di ogni altra, cambia il volto della stagione.


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