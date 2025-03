Pellegrini si gioca la Roma: nove partite per riscattare una stagione con poche luci

Dopo l'infortunio di Dybala, il capitano è chiamato a riscattare una stagione complicata prendendo per mano la Roma nella volata Champions.

Dallo Stadio 'Via del Mare' di Lecce riparte il campionato della Roma. La squadra di Claudio Ranieri, reduce da sei vittorie consecutive in campionato, vuole dare continuità alla sua straordinaria rimonta in classifica che l'ha portata, contro ogni pronostico, a soli quattro punti dal quarto posto che mette in palio l'ultimo pass per la Champions League.

All'imbocco del rush finale di questa stagione, in casa capitolina ci si attende un segnale importante soprattutto da Lorenzo Pellegrini che, alle prese con un'annata sportiva decisamente complicata, ha nove partite a disposizione per tornare ad essere un punto di riferimento all'interno dello scacchiere romanista.

Il capitano, infatti, si gioca tanto, per non dire tutto, nello sprint conclusivo di un campionato che l'ha visto protagonista soltanto a sprazzi, ma che mette in palio una posta decisamente alta, sia a livello di squadra che dal punto di vista personale.