Pellegrini resta alla Roma, niente Juventus: cifre e accordo per il rinnovo in giallorosso

Arriva dunque la parola fine alla vicenda, un ulteriore rinforzo per Gian Piero Gasperini che oltre al ritorno di Pellegrini chiede l'arrivo di un altro esterno d'attacco (Nusa del Lipsia il preferito).





Pellegrini negli ultimi mesi era stato accostato anche alla Juventus di Luciano Spalletti, ma la sua volontà è sempre stata quella di restare a Roma e mettersi a disposizione dell'allenatore giallorosso. Il classe 1996, archiviate le voci di mercato, potrà concentrarsi sul recupero dai problemi fisici e sul ritorno in campo con i capitolini nella nuova stagione.