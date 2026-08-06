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Lorenzo Pellegrini RomaGetty Images
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Pellegrini resta alla Roma, niente Juventus: cifre e accordo per il rinnovo in giallorosso

Calciomercato
Roma
L. Pellegrini
Serie A
Juventus

Lorenzo Pellegrini, alla fine, resta alla Roma: nonostante le voci di un possibile inserimento della Juventus come successo per Celik, la scelta del capitano è stata di rimanere nella Capitale.

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Lorenzo Pellegrini e la Roma: la storia continua.

Il contratto del centrocampista classe 1996 è scaduto lo scorso 30 giugno, un legame interrotto solo temporaneamente perché le parti sono pronte a riabbracciarsi nuovamente.

Merito, riporta Sky Sport, di un rinnovo ormai definito.

  • ROMA-PELLEGRINI: ACCORDO PER IL RINNOVO

    Secondo quanto riferito dall'emittente satellitare, il rinnovo di Pellegrini con la Roma è ormai cosa fatta.


    Nelle ultime ore le parti hanno concluso la trattativa e raggiunto l'accordo per la firma del nuovo contratto, definiti gli ultimi dettagli e attesa per l'annuncio.

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  • I DETTAGLI

    Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Roma e l'entourage di Pellegrini hanno raggiunto l'accordo per un prolungare il contratto di un anno, fino al 30 giugno 2027.

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  • LE VOCI SULLA JUVENTUS

    Arriva dunque la parola fine alla vicenda, un ulteriore rinforzo per Gian Piero Gasperini che oltre al ritorno di Pellegrini chiede l'arrivo di un altro esterno d'attacco (Nusa del Lipsia il preferito).


    Pellegrini negli ultimi mesi era stato accostato anche alla Juventus di Luciano Spalletti, ma la sua volontà è sempre stata quella di restare a Roma e mettersi a disposizione dell'allenatore giallorosso. Il classe 1996, archiviate le voci di mercato, potrà concentrarsi sul recupero dai problemi fisici e sul ritorno in campo con i capitolini nella nuova stagione.

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