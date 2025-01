Pellegrini e il rapporto coi tifosi della Roma: "Fischiato per una montagna di stupidaggini e voci ridicole"

Il capitano giallorosso si difende da ogni accusa: "Voci ridicole sugli esoneri di Mourinho e De Rossi. Spesso la verità non interessa".

Lorenzo Pellegrini è tornato nel derby, ha segnato, ha aperto la strada alla vittoria più bella ottenuta dalla Roma nella prima parte di stagione. Poi si è un po' fermato a Bologna e col Genoa, questa sera, potrebbe partire dalla panchina.

Del resto è un'annata un po' così, sia per la squadra che per il proprio capitano. Luci e ombre, fischi e sconfitte, con un accenno di risalita da quando a prendere in mano il timone giallorosso è stato Claudio Ranieri.

Di tutto questo, ma anche di un contratto in scadenza tra un anno e mezzo, Pellegrini ha parlato in un'intervista concessa all'edizione odierna del Corriere dello Sport.