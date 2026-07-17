Pellegrini alla Juventus un altro sgarbo alla Roma: Carnevali ci sta provando, Gasperini una furia





Il rischio, per la Roma, è che il colpo subito non resti un caso isolato. Dopo Celik, infatti, la Juventus starebbe lavorando anche per Lorenzo Pellegrini, ancora svincolato e senza accordo per il rinnovo con i giallorossi. Secondo 'Tuttosport' i contatti tra le parti sarebbero già avviati e sul tavolo ci sarebbe anche una proposta, ora al vaglio del centrocampista, atteso a una risposta nelle prossime ore.