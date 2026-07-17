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Lorenzo Pellegrini RomaGetty Images
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Pellegrini alla Juventus un altro sgarbo alla Roma: Carnevali ci sta provando, Gasperini una furia

Calciomercato
Juventus
Roma
L. Pellegrini

Dopo Celik, la Juventus sta tentando di fare un altro sgarbo alla Roma inserendosi anche per Lorenzo Pellegrini.

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Il rischio, per la Roma, è che il colpo subito non resti un caso isolato. Dopo Celik, infatti, la Juventus starebbe lavorando anche per Lorenzo Pellegrini, ancora svincolato e senza accordo per il rinnovo con i giallorossi. Secondo 'Tuttosport' i contatti tra le parti sarebbero già avviati e sul tavolo ci sarebbe anche una proposta, ora al vaglio del centrocampista, atteso a una risposta nelle prossime ore.

  • GASPERINI FURIOSO DOPO CELIK

    Gian Piero Gasperini è una furia. Il passaggio di Zeki Celik alla Juventus è stato vissuto dal tecnico come un vero e proprio smacco: l'allenatore contava di trattenerlo e si aspettava di averlo ancora a disposizione, tanto che il difensore era atteso a Roma per le visite mediche. Invece i bianconeri hanno piazzato l'affondo decisivo, lasciando Gasp con l'amaro in bocca, come racconta Tuttosport.

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  • E ORA LA JUVENTUS PUNTA PURE PELLEGRINI

    Il mancato rinnovo continua a preoccupare la Roma, mentre Gasperini spinge per trattenere Pellegrini, considerato una pedina importante in vista della stagione su tre fronti. Tuttavia, i ritardi della dirigenza giallorossa hanno aperto uno spiraglio in cui la Juventus si è inserita con decisione.

    Dopo aver già strappato Celik, i bianconeri puntano quindi a un secondo colpo a parametro zero che avrebbe un peso ancora maggiore. Pellegrini, più legato alla maglia della Roma rispetto al difensore turco, continua a riflettere e mantiene Gasperini come priorità, ma la Juventus resta alla finestra e spera di completare un doppio "scippo" destinato a far infuriare ancora di più il tecnico giallorosso.

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  • QUANTO GUADAGNA PELLEGRINI

    Il contratto di Pellegrini con la Roma è scaduto lo scorso 30 giugno, così come quello di Celik.

    Il capitano giallorosso percepiva un ingaggio di quasi 6,5 milioni di euro netti a stagione.

    Da capire se la Juventus è intenzionata a rimanere su quelle cifre per offrirgli un nuovo contratto e provare a convincerlo a non firmare il rinnovo con la Roma.

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