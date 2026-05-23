Pedro saluta la Lazio dopo cinque stagioni: l'ultima partita all'Olimpico tra emozioni e rimpianti dopo oltre 200 presenze in biancoceleste

Certe separazioni non fanno rumore, ma lasciano un vuoto profondo. Pedro e la Lazio si salutano così, senza clamori, ma con il peso emotivo delle storie che hanno saputo attraversare il tempo con dignità e qualità.

Lo spagnolo ha annunciato ufficialmente che la sfida contro il Pisa sarà la sua ultima partita con la maglia biancoceleste, chiudendo un ciclo iniziato nel 2021 e diventato negli anni simbolo di professionalità, esperienza e attaccamento.

L’ex Barça e Chelsea lo ha fatto attraverso una lettera d’addio pubblicata a pochi giorni dalla passerella finale dell’Olimpico contro il Pisa, l’ultima gara con la maglia della formazione capitolina.

Pedro lascia la Lazio dopo oltre 200 presenze complessive e 38 reti, numeri che raccontano soltanto in parte il peso avuto nello spogliatoio e nelle stagioni biancocelesti.

Arrivato tra lo scetticismo generale dopo l’esperienza alla Roma, l’attaccante canario ha saputo conquistare l’ambiente con prestazioni decisive, goal pesanti e una continuità mentale rara nel calcio moderno.