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SS Lazio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Pedro saluta la Lazio dopo cinque stagioni: l'ultima partita all'Olimpico tra emozioni e rimpianti dopo oltre 200 presenze in biancoceleste

Serie A
Lazio vs Pisa
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Pisa

L’ex Barcellona e Chelsea gioca contro il Pisa la sua ultima partita con la maglia della Lazio: oltre 200 presenze, goal decisivi e un’eredità tecnica e umana pesante.

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Certe separazioni non fanno rumore, ma lasciano un vuoto profondo. Pedro e la Lazio si salutano così, senza clamori, ma con il peso emotivo delle storie che hanno saputo attraversare il tempo con dignità e qualità.

Lo spagnolo ha annunciato ufficialmente che la sfida contro il Pisa sarà la sua ultima partita con la maglia biancoceleste, chiudendo un ciclo iniziato nel 2021 e diventato negli anni simbolo di professionalità, esperienza e attaccamento.

L’ex Barça e Chelsea lo ha fatto attraverso una lettera d’addio pubblicata a pochi giorni dalla passerella finale dell’Olimpico contro il Pisa, l’ultima gara con la maglia della formazione capitolina.

Pedro lascia la Lazio dopo oltre 200 presenze complessive e 38 reti, numeri che raccontano soltanto in parte il peso avuto nello spogliatoio e nelle stagioni biancocelesti.

Arrivato tra lo scetticismo generale dopo l’esperienza alla Roma, l’attaccante canario ha saputo conquistare l’ambiente con prestazioni decisive, goal pesanti e una continuità mentale rara nel calcio moderno.

  • “LA LAZIO RESTERÀ NEL MIO CUORE”

    Nel suo lungo saluto pubblicato sui social, Pedro ha parlato apertamente di “giorno molto triste”, ringraziando tifosi, compagni, allenatori e società. Lo spagnolo ha sottolineato di aver sempre difeso quei colori “con coraggio, umiltà, ambizione e passione”, parole che sintetizzano perfettamente il suo percorso romano.

    Un messaggio di chi lascia una casa più che un semplice club. Pedro non ha vinto trofei con la Lazio, ma ha costruito un legame profondo con l’ambiente biancoceleste, diventando negli anni uno dei leader tecnici e morali della squadra. Un riferimento silenzioso, mai sopra le righe, ma spesso decisivo nei momenti cruciali.

    Già da settimane era maturata la convinzione che il rinnovo non sarebbe arrivato. Pedro avrebbe scelto di chiudere la propria esperienza romana senza trascinare ulteriormente i dubbi sul futuro.


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  • DALLA CHAMPIONS CON GUARDIOLA ALLA LAZIO: UNA CARRIERA UNICA

    L’addio alla Lazio rappresenta anche l’ultimo capitolo europeo di una carriera straordinaria. Pedro è stato uno dei simboli del Barcellona di Guardiola, vincendo tutto tra Liga e Champions League, prima di conquistare trofei anche con il Chelsea.

    Campione del mondo nel 2010 e campione d’Europa nel 2012 con la Spagna, Pedro ha incarnato per anni il prototipo dell’attaccante moderno: sacrificio, tecnica, intelligenza tattica e spirito collettivo.

    Alla Lazio ha portato soprattutto cultura del lavoro e mentalità vincente, caratteristiche che spesso hanno compensato il passare degli anni.

    La società biancoceleste, nel comunicato del rinnovo firmato nel 2025 e pubblicato sul sito ufficiale, lo aveva definito “punto di riferimento per il gruppo squadra”. Una definizione che oggi assume ancora più valore.

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  • LA FESTA D’ADDIO

    Prima dell’ultima passerella all’Olimpico, Pedro ha voluto salutare personalmente compagni, staff tecnico e dirigenti in un clima di grande emozione.

    L’attaccante spagnolo ha organizzato una festa privata per celebrare la fine della sua esperienza biancoceleste insieme alla squadra. Una serata fatta di sorrisi, abbracci e momenti di commozione, nella quale Pedro avrebbe ringraziato uno a uno i compagni con cui ha condiviso le ultime stagioni.

    Molti giocatori avrebbero espresso pubblicamente e privatamente il proprio affetto nei confronti dell’ex Barcellona, considerato negli anni uno dei leader silenziosi del gruppo. Un riconoscimento importante per un calciatore che ha sempre preferito parlare attraverso il lavoro e le prestazioni.

  • L’ULTIMA PASSERELLA ALL’OLIMPICO

    Contro il Pisa non sarà soltanto l’ultima giornata di campionato. Sarà la notte dell’addio di Pedro alla Lazio, l’ultima passerella all’Olimpico di un campione che ha saputo lasciare il segno senza mai inseguire i riflettori.

    L’atmosfera sarà inevitabilmente carica di emozione. Lo spagnolo chiuderà la sua esperienza romana davanti al pubblico che negli anni ha imparato ad apprezzarne talento, intelligenza tattica e mentalità vincente.

    Un campione che saluta a modo suo, senza troppo rumore. Un addio diverso da tanti altri ma che lascerà un'eredità tecnica e umana molto importante.

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