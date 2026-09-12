Paura per Andrea Camplone, arresto cardiaco durante una partita di padel: l'ex capitano del Pescara è ricoverato in gravi condizioni

Camplone si è improvvisamente accasciato a terra, perdendo i sensi. L'allarme è scattato subito per l'ex calciatore e sul posto è intervenuto il medico del centro sportivo prima dell'arrivo dei sanitari del 118 che lo hanno rianimato e poi trasferito, in codice rosso, all'ospedale Spirito Santo di Pescara.

Qui è stato operato in emodinamica e poi trasportato in rianimazione. Al momento le sue condizioni sono stabili e la progonosi, come si legge sull'Ansa, resta riservata.



