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Redazione Goal

Paura per Andrea Camplone, arresto cardiaco durante una partita di padel: l'ex capitano del Pescara è ricoverato in gravi condizioni

A. Camplone

Arresto cardiaco per l'ex giocatore e capitano del Pescara.

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Sono momenti di forte paura per Andrea Camplone, ex capitano del Pescara e allenatore - tra le altre - di Perugia, Bari, Cesena, Catania e Arezzo. Il 60enne è andato in arresto cardiaco venerdì 11 settembre a Montesilvano, intorno alle 18:30, mentre stava giocando a padel, come riporta il Centro.

  • PROGNOSI RISERVATA

    Camplone si è improvvisamente accasciato a terra, perdendo i sensi. L'allarme è scattato subito per l'ex calciatore e sul posto è intervenuto il medico del centro sportivo prima dell'arrivo dei sanitari del 118 che lo hanno rianimato e poi trasferito, in codice rosso, all'ospedale Spirito Santo di Pescara.

    Qui è stato operato in emodinamica e poi trasportato in rianimazione. Al momento le sue condizioni sono stabili e la progonosi, come si legge sull'Ansa, resta riservata.


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