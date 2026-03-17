Paura nella notte per El Aynaoui: rapina a mano armata nella sua abitazione, il calciatore chiuso in una stanza con la famiglia

Il campo, il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna, la rincorsa alla Champions League, per qualche ora passano in secondo piano: Neil El Aynaoui ha dovuto fare i conti con qualcosa di molto più serio.
Il centrocampista della Roma è rimasto vittima nella notte di una rapina: dei ladri hanno fatto irruzione nella sua villa romana, chiudendolo in una stanza assieme alla famiglia. A riportarlo è Repubblica.
El Aynaoui sta bene, ma è comprensibilmente sotto choc per quanto accaduto. Tanto che oggi non prenderà parte all'allenamento della squadra agli ordini di Gian Piero Gasperini.