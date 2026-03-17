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Neil El Aynaoui RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Paura nella notte per El Aynaoui: rapina a mano armata nella sua abitazione, il calciatore chiuso in una stanza con la famiglia

Momenti di grande apprensione per il centrocampista della Roma, vittima di un furto all'interno della propria villa nella Capitale. I ladri hanno rubato gioielli, un Rolex e delle borse.

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Il campo, il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna, la rincorsa alla Champions League, per qualche ora passano in secondo piano: Neil El Aynaoui ha dovuto fare i conti con qualcosa di molto più serio.

Il centrocampista della Roma è rimasto vittima nella notte di una rapina: dei ladri hanno fatto irruzione nella sua villa romana, chiudendolo in una stanza assieme alla famiglia. A riportarlo è Repubblica.

El Aynaoui sta bene, ma è comprensibilmente sotto choc per quanto accaduto. Tanto che oggi non prenderà parte all'allenamento della squadra agli ordini di Gian Piero Gasperini.

  • L'IRRUZIONE DEI RAPINATORI

    L'episodio di cronaca, come accennato, si è verificato questa notte: attorno alle 3, per la precisione. El Aynaoui stava dormendo e come lui la compagna, il fratello con la fidanzata e la madre del calciatore, che vivono tutti all'interno della villa.

    Secondo Repubblica, sei individui con il volto coperto di nero e armati di pistola si sono introdotti nell'abitazione dell'ex Lens rompendo una grata della finestra del salone.

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  • IL SEQUESTRO DI PERSONA

    Da quel momento in poi, El Aynaoui e la famiglia hanno vissuto momenti di puro terrore: tutti sono stati infatti chiusi in una stanza, mentre i rapinatori arraffavano quel che riuscivano a trovare all'interno dell'abitazione.

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  • IL BOTTINO

    Alla fine il bottino comprende gioielli per un valore di 10mila euro, oltre a un Rolex e ad alcune borse griffate. Sul posto è in seguito accorsa la Polizia per le indagini su quanto accaduto.

  • OGGI NON SI ALLENA

    El Aynaoui non parteciperà all'allenamento odierno a Trigoria, due giorni dopo la partita persa in casa del Como: è rimasto sotto choc dopo quanto accaduto e ha già avvisato il club della propria assenza.

    L'ex centrocampista del Lens dovrebbe dunque rientrare a disposizione di Gasperini mercoledì, alla vigilia della decisiva sfida contro il Bologna: in palio ci sono i quarti di finale di Europa League.

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