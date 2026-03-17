Paura nella notte per El Aynaoui: rapina a mano armata nella sua abitazione, il calciatore chiuso in una stanza con la famiglia

L'episodio di cronaca, come accennato, si è verificato questa notte: attorno alle 3, per la precisione. El Aynaoui stava dormendo e come lui la compagna, il fratello con la fidanzata e la madre del calciatore, che vivono tutti all'interno della villa.

Secondo Repubblica, sei individui con il volto coperto di nero e armati di pistola si sono introdotti nell'abitazione dell'ex Lens rompendo una grata della finestra del salone.