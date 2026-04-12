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Giorgio Vezzosi ItalyGetty
Leonardo Gualano

Paura al Viola Park: Vezzosi del Sassuolo Primavera sviene dopo un colpo al volto, è stato trasportato in ospedale

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Fiorentina U20 vs Sassuolo U20
Fiorentina U20

Il difensore della Primavera del Sassuolo è rimasto a terra per diversi minuti dopo essere stato colpito al volto da Bertolini che stava tentando una rovesciata.

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Sono stati attimi di grande paura, quelli che si sono vissuti oggi al Viola Park, dove le rappresentative Primavera di Fiorentina e Sassuolo si sono affrontate in una sfida valida per il 33° turno del campionato Primavera 1.

Nel corso del secondo tempo infatti, hanno destato enorme preoccupazione le condizioni del difensore neroverde Giorgio Vezzosi, che è rimasto a lungo a terra e incosciente dopo un durissimo colpo subito dall'attaccante gigliato Gabriele Bertolini.

La partita è stata interrotta per circa venti minuti e per il giovane giocatore del Sassuolo si è reso necessario un trasporto in ospedale.

  • IL DURISSIMO IMPATTO AL 69'

    Il tutto è accaduto al 69', quando Bertolini, nel tentativo di eseguire una rovesciata, ha colpito Vezzosi in pieno volto.

    Il difensore del Sassuolo, a seguito del durissimo impatto, è caduto a terra privo di sensi e con il volto sanguinante.

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  • GRANDE APPRENSIONE SUGLI SPALTI

    Come riportato da 'Violanews', sugli spalti del campo 'Curva Fiesole' del Viola Park, si sono vissuti minuti di grandissima apprensione.

    Tra coloro che assistevano alla sfida c'era anche la madre di Vezzosi che ha ovviamente seguito il tutto con enorme preoccupazione.

    A seguito del durissimo fallo, l'attaccante della Fiorentina Bertolini è stato poi espulso e dunque costretto a lasciare con largo anticipo il terreno di gioco.

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  • NECESSARIO IL TRASPORTO IN OSPEDALE

    Immediati sono stati in campo per Vezzosi che, fortunatamente, dopo essere svenuto ha ripreso conoscenza.

    Il giovane difensore del Sassuolo ha dovuto lasciare il campo in barella, per poi essere trasportato all'ospedale di Careggi per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

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