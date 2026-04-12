Paura al Viola Park: Vezzosi del Sassuolo Primavera sviene dopo un colpo al volto, è stato trasportato in ospedale

Sono stati attimi di grande paura, quelli che si sono vissuti oggi al Viola Park, dove le rappresentative Primavera di Fiorentina e Sassuolo si sono affrontate in una sfida valida per il 33° turno del campionato Primavera 1.

Nel corso del secondo tempo infatti, hanno destato enorme preoccupazione le condizioni del difensore neroverde Giorgio Vezzosi, che è rimasto a lungo a terra e incosciente dopo un durissimo colpo subito dall'attaccante gigliato Gabriele Bertolini.

La partita è stata interrotta per circa venti minuti e per il giovane giocatore del Sassuolo si è reso necessario un trasporto in ospedale.