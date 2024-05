Paulo Fonseca lancia la volata: adesso è lui il favorito nella corsa che porta alla panchina del Milan

Sono rimasti due tecnici portoghesi a contendersi la panchina del Milan: Fonseca è in vantaggio, Conceiçao insegue.

Ancora due partite e poi il ciclo di Stefano Pioli al Milan giungerà alla sua naturale conclusione.

Di ufficiale non c’è nulla, ma ormai da mesi viene dato per certo che le strade del tecnico di Parma e del club rossonero si divideranno al termine di una stagione vissuta tra tanti alti e bassi ma che vedrà comunque il Diavolo chiudere al secondo posto in campionato.

Il casting per stabilire chi sarà a raccogliere l’eredità del tecnico capace di regalare al Milan il diciannovesimo Scudetto della sua storia è già partito e, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, le possibilità che a guidare la compagine meneghina nella prossima stagione possa essere un tecnico portoghese sono ad oggi elevatissime.