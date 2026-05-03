Le sei partite del nuovo turno playoff di Serie C: si giocherà ancora in gara secca, occhio ai pareggi

Da regolamento, essendo in gara unica, il secondo turno playoff dovrà avere una squadra qualificata già al 90'. In che modo? Ovviamente vincendo la sfida, ma anche pareggiandola. O meglio, potrà superare la fase pareggiando solamente la squadra che gioca in casa l'incontro, mentre quella in trasferta dovrà a tutti i costi superare l'avversario per gareggiare nel primo turno nazionale playoff.

In queste fasi playoff, infatti, qualora due squadre concludessero il match sul pareggio non sono previsti supplementari e rigori per determinare la qualificata, ma bensì viene premiato il team che ha concluso il campionato regolare in una miglior posizione.

Lo sanno bene Crotone e Lumezzane, che pareggiando nel primo turno hanno comunque ottenuto la qualificazione al secondo ai danni di Audace Cerignola e Alcione Milano. Stesso discorso per le qualificate Pianese e Juventus Next Gen, diversamente dalle eliminate Ternana e Vis Pesaro.