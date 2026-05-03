Le sei partite del nuovo turno playoff di Serie C: si giocherà ancora in gara secca, occhio ai pareggi

La Juventus Next Gen è stata l'ultima squadra ad ottenere il pass per il secondo turno playoff, al pari di altre otto colleghe qualificate nel corso della domenica.
I bianconeri gareggeranno nella nuova fase al pari di Cittadella, Giana Erminio, Lumezzane, Pineto, Pianese, Casertana, Crotone e Casarano, ma anche con Campobasso, Cosenza e Lecco già approdate di diritto in virtù del quarto posto finale in campionato.
Anche nel secondo turno 'girone' ci saranno partite solamente tra squadre dello stesso gruppo, in attesa che nella fase successiva i team si mischino, dando vita anche a incontri playoff tra team del gruppo A e team del gruppo B, o il C.