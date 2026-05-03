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Juventus fans 2025Getty Images
Francesco Schirru

Le sei partite del nuovo turno playoff di Serie C: si giocherà ancora in gara secca, occhio ai pareggi

Serie C
Juventus Next Gen vs Vis Pesaro
Juventus Next Gen
Vis Pesaro
Crotone vs Audace Cerignola
Crotone
Audace Cerignola
Monopoli vs Casarano
Monopoli
Casarano
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La Juventus Next Gen è stata l'ultima squadra ad ottenere il pass per il secondo turno playoff, al pari di altre otto colleghe qualificate nel corso della domenica.

I bianconeri gareggeranno nella nuova fase al pari di Cittadella, Giana Erminio, Lumezzane, Pineto, Pianese, Casertana, Crotone e Casarano, ma anche con Campobasso, Cosenza e Lecco già approdate di diritto in virtù del quarto posto finale in campionato.

Anche nel secondo turno 'girone' ci saranno partite solamente tra squadre dello stesso gruppo, in attesa che nella fase successiva i team si mischino, dando vita anche a incontri playoff tra team del gruppo A e team del gruppo B, o il C.


  • IL SECONDO TURNO PLAYOFF GIRONE

    Lecco-Giana Erminio (girone A)

    Cittadella-Lumezzane (girone A)

    Campobasso-Pineto (girone B)

    Juventus Next Gen-Pianese (girone B)

    Cosenza-Casarano (girone C)

    Casertana-Crotone (girone C)

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  • LA QUESTIONE PAREGGI

    Da regolamento, essendo in gara unica, il secondo turno playoff dovrà avere una squadra qualificata già al 90'. In che modo? Ovviamente vincendo la sfida, ma anche pareggiandola. O meglio, potrà superare la fase pareggiando solamente la squadra che gioca in casa l'incontro, mentre quella in trasferta dovrà a tutti i costi superare l'avversario per gareggiare nel primo turno nazionale playoff.

    In queste fasi playoff, infatti, qualora due squadre concludessero il match sul pareggio non sono previsti supplementari e rigori per determinare la qualificata, ma bensì viene premiato il team che ha concluso il campionato regolare in una miglior posizione.

    Lo sanno bene Crotone e Lumezzane, che pareggiando nel primo turno hanno comunque ottenuto la qualificazione al secondo ai danni di Audace Cerignola e Alcione Milano. Stesso discorso per le qualificate Pianese e Juventus Next Gen, diversamente dalle eliminate Ternana e Vis Pesaro.

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  • LE ULTIME SQUADRE

    All'appello mancano ancora alcune squadre, che entreranno in gioco nel primo e nel secondo turno nazionale, così da completare il quadro delle partecipanti.

    Nel primo turno nazionale sarà la volta delle terze classificate e della vincitrice della Coppa Italia Serie C, mentre nel secondo arriveranno nei playoff le seconde classificate.

    Parlando del primo turno sono in arrivo Renate, Ravenna, Salernitana e Potenza, mentre nel secondo ci saranno anche Catania, Ascoli e Union Brescia.