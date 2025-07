Parte la stagione del Galatasaray, quanti ex Serie A: da Zaniolo a Icardi, in attesa di Osimhen

Il Galatasaray è pronto ad una grande stagione: ha accolto Jakobs e Kokcu, nei prossimi giorni arriverà anche Sanè. Poi sarà la volta di Osimhen.

I tifosi e la società del Galatasaray si aspettano tantissimo dalla nuova stagione, che vedrà il club di Instabul per la prima volta alle prese con la Champions League a girone unico. Campione di Turchia in carica, è pronto ad andare oltre i confini e provare a brillare anche in Europa, dove da due decenni, ovvero dal successo dell'Europa League, non ottiene risultati di rilievo.

Per farlo il Galatasaray aspetta con ansia Osimhen, che dovrebbe presto tornare in città sulla base di 75 milioni euro pagabili entro un anno (40 subito). Per ora i convocati del ritiro non sono comunque certo banali e comprendono diversi Serie A che hanno avuto modo di lasciare il segno in Italia nel bene e nel male.

Ai nastri di partenza non c'è invece Dries Mertens, appena ritiratosi dal mondo del calcio professionistico dopo aver lasciato il Galatasaray. Regolarmente presente invece Alvaro Morata, in prestito dal Milan e in attesa di novità sul Como ancora sotto contratto con la formazione turca.