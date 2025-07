Werder Brema-Parma 0-0, tabellino e marcatori: il test con i tedeschi si chiude senza goal

Si chiude a reti inviolate la sfida tra la squadra di Cuesta e il Werder. Preoccupazione per l'infortunio occorso a Ondrejka.

Il Parma è sceso in campo per la sua prima vera amichevole dell'estate 2025 dopo il test in famiglia con la Primavera gialloblù. La squadra di Carlos Cuesta ha affrontato il Werder Brema, in Germania, al Parkstadion.

La partita si è conclusa in parità, per 0-0, dove a "vincere" sono state le gambe pesanti, normali in questi primissimi giorni di preparazione.

La più grande occasione del match è subito nei primi minuti, quando Pellegrino colpisce di testa e centra il palo. L'attaccante era stato servito in area con cross di Valeri. Pellegrino era già stato pericoloso poco prima, con il Parma che ha iniziato bene la gara.

Nel finale di primo tempo l'occasione ce l'ha Ondrejka che colpisce dal limite dell'area e di poco non centra la porta.

Con il passare del tempo la squadra italiana si allunga e rischia di subire goal. Provvidenziale Suzuki con un'uscita bassa che salva i gialloblù. Da segnalare l'infortunio di Ondrejka, costretto ad uscire in barella.