Pellegrino Verona ParmaGetty Images
Francesco Schirru

Parma-Udinese formazioni ufficiali, Guaita o Corvi titolare in porta? Le ultime su Buksa e Davis

Parma e Udinese di fronte alle 15:00 di sabato, punti importanti per allontanarsi dalla zona calda. I gialloblù dovranno rinunciare a Suzuki per diverso tempo.

Due squadre separate da appena quattro punti, per ora entrambe in lotta per mantenere la Serie A. Il Parma di Cuesta è a 11, l'Udinese a 15: entrambe vogliono allontanarsi il più possibile dal 18esimo posto dopo l'ultimo turno, favorevole per il tam di Cuesta, negativo per quello di Runjaic.

Al Tardini non ci sarà Suzuki, portiere del Parma che dovrà stare ai box per diverso tempo e per il cui infortunio la società emiliana ha scelto di ingaggiare lo svincolato Guaita. In conferenza stampa il tecnico bianconero Runjaic ha affermato che i tempi di recupero per Kristensen si sono allungati, il quale resterà fuori più del previsto.

Per il resto, formazioni praticamente scolpite, con qualche dubbio sopratutto per il tecnico dell'Udinese: in avanti l'intoccabile è Zaniolo, nuovamente protagonista in Serie A dopo aver firmato con la squadra friulana.

  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL PARMA

    PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta

  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DELL'UDINESE

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Zaniolo. All. Runjaic

  • DOVE VEDERE PARMA-UDINESE IN TV E STREAMING

    • DAZN 
    • Sky

    Come tutte le partite della Serie A 2025/2026, anche Parma-Udinese del 29 novembre (ore 15:00, in contemporanea con Genoa-Verona) si può vedere in diretta tv e streaming tramite l'app e il sito di DAZN. Ma no solo.

    Gli utenti che hanno attivato Zona DAZN su Sky, posson guardare la partita tra Parma e Udinese sul canale numero 214 del satellite, nello specifico DAZN 1.

  • I PRECEDENTI DI PARMA-UDINESE

    Ultima vittoria del Parma al Tardini: 26/1/2020 (2-0)

    Ultima vittoria dell'Udinese al Tardini: 16/09/2024 (2-3)

    Ultimo pareggio al Tardini: 21/2/2021 (2-2)

    Vittorie del Parma tra Tardini e Friuli: 28

    Pareggi tra Tardini e Friuli: 19

    Vittorie dell'Udinese tra Tardini e Friuli: 34

