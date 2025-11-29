Parma-Udinese formazioni ufficiali, Guaita o Corvi titolare in porta? Le ultime su Buksa e Davis

Due squadre separate da appena quattro punti, per ora entrambe in lotta per mantenere la Serie A. Il Parma di Cuesta è a 11, l'Udinese a 15: entrambe vogliono allontanarsi il più possibile dal 18esimo posto dopo l'ultimo turno, favorevole per il tam di Cuesta, negativo per quello di Runjaic.

Al Tardini non ci sarà Suzuki, portiere del Parma che dovrà stare ai box per diverso tempo e per il cui infortunio la società emiliana ha scelto di ingaggiare lo svincolato Guaita. In conferenza stampa il tecnico bianconero Runjaic ha affermato che i tempi di recupero per Kristensen si sono allungati, il quale resterà fuori più del previsto.

Per il resto, formazioni praticamente scolpite, con qualche dubbio sopratutto per il tecnico dell'Udinese: in avanti l'intoccabile è Zaniolo, nuovamente protagonista in Serie A dopo aver firmato con la squadra friulana.