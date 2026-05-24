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Pellegrino esultanza Parma SassuoloGetty Images
Lelio Donato

Parma-Sassuolo 1-0, pagelle e tabellino: Pellegrino a segno, Almqvist entra bene, Berardi predica nel deserto, Laurientè spreca tutto

Serie A
Parma Calcio 1913 vs Sassuolo
Parma Calcio 1913
Sassuolo

Il nono goal in campionato di Pellegrino regala la vittoria al Parma nel derby emiliano contro il Sassuolo. La squadra di Cuesta chiude nel migliore dei modi davanti al pubblico del 'Tardini'.

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Il Parma chiude nel migliore dei modi il suo campionato battendo per 1-0 il Sassuolo all'ultima giornata. Decisivo il nono goal del solito Pellegrino su assist di Almqvist.

Il primo tempo del derby emiliano si gioca su buoni ritmi. A fare la partita inizialmente sono i padroni di casa che si rendono pericolosi nell'area del Sassuolo.

La formazione di Grosso però ha una grossa occasione per passare in vantaggio col debuttante Macchioni, che non riesce a ribadire dentro la respinta di Corvi su punizioni di Berardi.

Ritmi decisamente più bassi nella ripresa, quando è ancora il Sassuolo a rendersi pericoloso in avvio ma Laurientè spreca clamorosamente un assist del solito Berardi. Nel finale Pellegrino di testa firma la vittoria del Parma.

  • PAGELLE PARMA

    Valenti (5.5) troppo falloso, Nicolussi Caviglia (6.5) pericoloso da fuori, Mikolajewski (5.5) spreca l'occasione, Almqvist (6.5) entra bene e serve l'assist per Pellegrino (6.5)


    PARMA (3-5-2): Corvi 6.5; Troilo 6, Circati 6, Valenti 5.5 (61' Ndiaye 6); Britschgi 5.5 (72' Almqvist 6.5I, Ordonez 6, Nicolussi Caviglia 6.5, Keita 6 (72' Sorensen 6), Valeri 6 (76' Carboni sv); Mikolajewski 5.5 (46' Cardinali 5.5), Pellegrino 5.5. All. Cuesta.

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  • PAGELLE SASSUOLO

    Lauriente (5) spreca tutto, Berardi (6.5) uno dei pochi a provarci, Macchioni (5.5) manca il tap-in sotto porta, grande parata di Turati (6.5) su Nicolussi Caviglia.


    SASSUOLO (4-3-3): Turati 6.5; Coulibaly 6, Idzes 6 (54' Pedro Felipe 6), Macchioni 5.5, Garcia 6; Thorstvedt 5.5, Lipani 6 (83' Volpato sv), Koné 5.5 (65' Matic 6); Berardi 6.5, Pinamonti 5.5, Laurienté 5 (65' Nzola 5.5). All. Grosso.

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  • TABELLINO PARMA-SASSUOLO

    PARMA-SASSUOLO 1-0

    Marcatori: 81' Pellegrino

    PARMA (3-5-2): Corvi 6.5; Troilo 6, Circati 6, Valenti 5.5 (61' Ndiaye 6); Britschgi 5.5 (72' Almqvist 6.5I, Ordonez 6, Nicolussi Caviglia 6.5, Keita 6 (72' Sorensen 6), Valeri 6 (76' Carboni sv); Mikolajewski 5.5 (46' Cardinali 5.5), Pellegrino 6.5. All. Cuesta.

    SASSUOLO (4-3-3): Turati 6.5; Coulibaly 6, Idzes 6 (54' Pedro Felipe 6), Macchioni 5.5, Garcia 6; Thorstvedt 5.5, Lipani 6 (83' Volpato sv), Koné 5.5 (65' Matic 6); Berardi 6.5, Pinamonti 5.5, Laurienté 5 (65' Nzola 5.5). All. Grosso.

    Arbitro: Turrini

    Ammoniti: Britschgi (P), Thorstvedt, Macchioni (S), Valenti (P)