Parma-Sassuolo 1-0, pagelle e tabellino: Pellegrino a segno, Almqvist entra bene, Berardi predica nel deserto, Laurientè spreca tutto

Il Parma chiude nel migliore dei modi il suo campionato battendo per 1-0 il Sassuolo all'ultima giornata. Decisivo il nono goal del solito Pellegrino su assist di Almqvist.
Il primo tempo del derby emiliano si gioca su buoni ritmi. A fare la partita inizialmente sono i padroni di casa che si rendono pericolosi nell'area del Sassuolo.
La formazione di Grosso però ha una grossa occasione per passare in vantaggio col debuttante Macchioni, che non riesce a ribadire dentro la respinta di Corvi su punizioni di Berardi.
Ritmi decisamente più bassi nella ripresa, quando è ancora il Sassuolo a rendersi pericoloso in avvio ma Laurientè spreca clamorosamente un assist del solito Berardi. Nel finale Pellegrino di testa firma la vittoria del Parma.