Parma-Roma 2-3, pagelle e tabellino: Malen la decide su rigore al 100' dopo la rimonta firmata da Strefezza e Keita, finale rovente e polemiche al 'Tardini'

La Roma rischia tantissimo al 'Tardini' ma in pieno recupero riprende il Parma e la vince su rigore al minuto 100: finisce 2-3. Giallorossi di nuovo a -1 dalla Juventus.
Come previsto a fare la partita inizialmente sono i giallorossi, guidati come sempre dal solito scatenato Malen. Il primo goal dell'olandese viene annullato per fuorigioco ma poco dopo l'olandese sblocca il risultato su assist delizioso di un ispirato Paulo Dybala.
Prima dell'intervallo la Roma avrebbe l'occasione di chiudere i conti però Matias Soulé colpisce il palo, mentre il Parma si vede grazie a un'ingenuità di Ndicka che mette in difficoltà Svilar con un retropassaggio avventato.
La Roma invece parte malissimo nella ripresa e subisce subito il pareggio di Strefezza in contropiede, poco dopo Pellegrino appena entrato porterebbe addirittura in vantaggio il Parma ma la rete viene annullata per un fuorigioco di Troilo. Il più pericoloso tra i giallorossi è sempre Malen che però si fa murare due volte da Suzuki.
Nel finale succede di tutto: Keita porta in vantaggio il Parma, ma in pieno recupero Rensch trova il 2-2 e si conquista il rigore che Malen trasforma con grande freddezza.