Parma-Roma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Parma e Roma si affrontano nella gara valida per la 25ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Altro match da seguire nella domenica calcistica della venticinquesima giornata di Serie A è quello tra Parma e Roma.

Momento delicato quello vissuto dalla formazione allenata da Fabio Pecchia, che si presenta al match con il poco invidiabile ruolino di tre sconfitte nelle ultime tre gare di campionato, l’ultima molto pesante essendo uno scontro diretto contro Cagliari.

La Roma torna in campo in campionato dopo le fatiche di Europa League: momento positivo in Serie A per la squadra giallorossa, che è risalita al nono posto in classifica con 34 punti. Nell’ultima giornata la formazione di Ranieri ha battuto 1-0 il Venezia al Penzo.

Tutte le info su Parma-Roma: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.